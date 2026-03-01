Trucul din bucătărie pe care puțini îl știu: Folia transparentă nu se mai lipește dacă o păstrezi aici

Rola de folie transparentă stă de obicei într-un sertar din bucătărie. Puțini știu că locul ei corect este în frigider, potrivit elEconomista.es. Motivul este simplu: la temperatura camerei, folia devine lipicioasă și greu de desfășurat. Frigiderul rezolvă această problemă fără niciun efort suplimentar.

Depozitarea în frigider rezolvă problema instant. Iată cum funcționează trucul și cum folosești corect folia.

Folia transparentă este concepută să adere la suprafețe. La căldură, această proprietate se intensifică și folia începe să se lipească de ea însăși. Rezultatul este frustrant: încerci să tragi o bucată și se rupe sau se încurcă. Mulți renunță și trec la folia de aluminiu, pierzând avantajul transparenței.

Frigul reduce temporar capacitatea adezivă a foliei. Când o scoți din frigider, bucata se desfășoară ușor și se taie fără dificultăți. Apoi folia funcționează normal: odată aplicată pe un bol sau farfurie, aderă perfect și păstrează alimentele în condiții optime. Frigiderul nu îi alterează proprietățile, ci doar face manipularea mai ușoară.

Există și o a doua greșeală frecventă: majoritatea oamenilor nu știu că folia are două fețe diferite. Partea interioară a rolei este cea care vine în contact cu alimentele. Este mai aderentă și se poate identifica ușor: treci degetul peste ea și se lipește aproape fără efort. Partea exterioară a rolei nu are această capacitate adezivă. Ea trebuie să rămână la exterior, pentru ca sigilarea să fie completă și alimentele să se conserve corect.

Dacă păstrezi rola în frigider și folosești folia pe partea corectă, obții o ambalare perfectă de fiecare dată. Folia se desfășoară ușor, se taie fără să se rupă și sigilează complet alimentele.

Este unul dintre acele trucuri simple de bucătărie care par inutile până când le încerci, potrivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)