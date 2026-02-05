Călin Popescu Tăriceanu a abandonat: „Aventura noastră la Raliul Monte Carlo Historique s-a încheiat”

Călin Popescu Tăriceanu a participat la cursa de la Minte Carlo în calitate de membru al echipei „Memorial Petre Cristea Rally Team – 90 de ani”. Fostul premier al României a condus o mașină Lancia Fulvia fabricată în 1974. Competiția a fost rezervată automobilelor fabricate înainte de 1986. Tăriceanu a dezvăluit că a fost nevoit să abandoneze din cauza problemelor tehnice.

„Din păcate, aventura noastră la Raliul Monte Carlo Historique s-a încheiat mai devreme decât ne-am fi dorit. Ieri seară, pe întuneric, am făcut două pene de cauciuc, iar noi aveam o singură roată de rezervă. A fost nevoie să așteptăm asistența după încheierea probei speciale, ceea ce ne-a costat enorm de mult timp. În plus, aparatul de navigație nu a funcționat, lucru care ne-a obligat să mergem, practic, „à l’aveugle”. Nici intercom-ul nu a funcționat, astfel că pe probele speciale abia ne auzeam între noi. În aceste condiții, cursa devenise un chin, iar noi am venit aici pentru plăcerea de a concura, nu pentru frustrare. De aceea, am hotărât să abandonăm. Păcat… pentru că era frumos”, a transmis, pe Facebook, Călin Popescu Tăriceanu.

În 1936, românul Petre Cristea a reușit o performanță excepțională, câștigând Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 modificat. Victoria obținută cu mijloace modeste a rămas unică în istoria sportului automobilistic românesc și continuă să fie un reper în sportul internațional. Pentru a marca performanța remarcabilă de la Monte Carlo din urmă cu 90 de ani, cinci echipaje românești cu experiență în curse moderne și istorice s-au înscris la ediția 2026 a Monte Carlo Historique.

Echipa României este alcătuită din: Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981), Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968), Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)

Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979) și Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Organizat de Automobile Club de Monaco (ACM), Monte Carlo Historique reunește anual sute de echipaje internaționale și recreează atmosfera competițiilor de altădată. Startul se dă din cinci orașe europene (Monaco, Torino, Reims, Bad Homburg și John O’Groats), iar traseul urmează drumuri spectaculoase și dificile, cu sosirea la Monaco. În 2026, raliul are loc între 29 ianuarie și 5 februarie, marcând ediția cu numărul 93. Raliul nu s-a disputat în perioada 1940–1948.

(sursa: Mediafax)