400 de camere inteligente pe drumurile naționale. Când va fi lansat sistemul de monitorizare e-SIGUR

de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   20:00
Sursa foto: Pixabay/CNAIR instalează 400 de camere pe drumurile naționale și autostrăzi pentru monitorizarea traficului

CNAIR a transmis la ANAP documentația pentru sistemul e-SIGUR. Prevede montarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile naționale și autostrăzi. Proiectul durează 22 de luni și este finanțat din fonduri europene.

Sistemul e-SIGUR va include camere video cu radar care vor permite monitorizarea vitezei, recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare și verificarea deținerii rovinietei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că documentația va fi validată de ANAP, după care va fi lansată licitația publică pentru achiziția camerelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare. Poate verifica deținerea rovinietei și procesa automat datele și abaterile de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

Cristian Pistol a subliniat că principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan.

„Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, a declarat Pistol.

România se aliniază astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: camere drumuri nationale
