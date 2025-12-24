Cardiologii avertizează: Crăciunul, ziua cu cele mai multe atacuri de cord din an

American Heart Association avertizează că mai multe persoane mor din cauza atacurilor de cord în ultima săptămână a lunii decembrie decât în orice altă perioadă a anului.

Datele arată că în SUA se înregistrează mai multe decese cardiace de Crăciun decât în orice altă zi, urmate de 26 decembrie și 1 ianuarie.

Dr. Joseph Daibes, cardiolog, afirmă că vremea rece joacă un rol important. La temperaturi mai scăzute, oamenii tind să aibă mai multe atacuri de cord. Frigul poate îngusta vasele de sânge, ceea ce crește tensiunea arterială și sarcina de lucru a inimii.

Dr. Cheng-Han Chen, cardiolog și el, subliniază că oamenii exagerează în perioada sărbătorilor. Consumul excesiv de alimente bogate în sare, grăsimi și zahăr, precum și de alcool, crește considerabil sarcina asupra inimii.

Mulți oameni încearcă să ignore simptomele unui atac de cord, considerându-le cauzate de supraalimentare. Dr. Chen avertizează că există o mare întârziere în recunoașterea simptomelor sau în tratament.

Dr. Daibes adaugă că oamenilor le place să amâne îngrijirea medicală până după sărbători. Ei vor să se bucure de festivități împreună cu familiile lor și nu vor să fie o povară. Spitalele nu funcționează de obicei la capacitate maximă în timpul sărbătorilor, ceea ce pune presiune pe capacitatea centrelor medicale de a răspunde rapid.

Dr. Doris Chan, cardiolog, semnalează impactul stresului asupra sănătății inimii. Sărbătorile de sfârșit de an pot aduce factori de stres financiar, emoțional sau psihologic. Singurătatea și durerea pot fi, de asemenea, un factor declanșator al atacurilor de cord în perioada sărbătorilor.

Simptomele pot fi insidioase și confundate cu supraalimentarea. Cardiologii recomandă să fiți foarte atenți la următoarele simptome:

Presiune în piept, durere la nivelul maxilarului, gâtului, brațului sau spatelui, dificultăți de respirație, greață, vărsături și leșin. Identificarea și detectarea timpurie permit intervenția rapidă și cresc probabilitatea unor rezultate mai bune. Dacă simțiți ceva anormal, vorbiți imediat.

Medicii recomandă să mâncați și să beți cu moderație. Creșterile bruște de sare și alcool pot fi stresante pentru inimă, explică Dr. Chen. Asta nu înseamnă că nu vă puteți bucura de mâncarea de sărbători, spune Dr. Daibes. Încercați să alternați cu opțiuni mai sănătoase, cum ar fi fructele și legumele.

De la căutarea cadoului perfect până la cheltuieli mai mari decât de obicei, sărbătorile pot fi stresante. Dr. Chen recomandă să vă acordați puțin timp pentru relaxare dacă vă simțiți stresați.

Strategiile de reducere a stresului pot include exerciții fizice, meditație, discuții cu prietenii și planificarea unor momente de relaxare.

Cardiologii recomandă să faceți tot posibilul pentru cel puțin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână. Dacă nu puteți ajunge la sală, luați în considerare activități care vă ajută să vă mișcați. O plimbare cu familia după masă poate fi o opțiune excelentă.

Este ușor să uitați să luați medicamentele când sunteți ocupați, dar acest lucru poate avea consecințe grave. Dr. Chen subliniază că oamenii uită uneori să ia medicamentele prescrise în perioada aglomerată a sărbătorilor. Medicii recomandă să depuneți un efort suplimentar pentru a avea un sistem care să vă amintească de regimul medicamentos, relatează Prevention.

„Arsurile la stomac" care nu se ameliorează ar putea fi un atac de cord. Recunoașterea simptomelor vă poate salva viața. Este mai bine să solicitați sfatul medicului mai devreme decât mai târziu.

Cardiologii subliniază că atacurile de cord pot fi prevenite prin respectarea acestor recomandări simple. Moderația la masă, gestionarea stresului, menținerea activității fizice și atenția la simptome sunt cheia pentru a trece cu bine peste „sezonul atacurilor de cord”.

