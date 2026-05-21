„Casa Verde” se modifică radical: Cum funcționează noile vouchere pentru fotovoltaice și acumulatori

Potrivit acesteia, viitorul program „Casa Verde Baterii” nu va fi destinat exclusiv beneficiarilor care au primit deja finanțare pentru panouri fotovoltaice prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Avem de asemenea și un proiect nou de baterii care va fi de 400 de milioane de lei. Proiectul de baterii este un proiect strategic”, a spus Diana Buzoianu, precizând că programul este gândit ca o completare pentru proiectele deja finanțate și incluse în bugetul AFM.

„Nu vom limita programul doar la cei care au primit deja finanțare prin Casa Verde Fotovoltaice. Și persoanele care și-au instalat panouri din bani proprii vor putea solicita sprijin pentru baterii”, a declarat ministrul.

Buzoianu a precizat că noul program va păstra sistemul de vouchere folosit și în edițiile anterioare, însă valoarea finanțării nu a fost stabilită încă. „La partea de fotovoltaice și baterii s-au schimbat foarte mult prețurile și a scăzut foarte mult valoarea pentru astfel de tehnologii. Aici va trebui să fie o ajustare care să țină cont și de realitatea de pe piață”, a explicat aceasta.

Programul ar putea fi lansat în această toamnă, însă autoritățile spun că încearcă să îl deschidă „cât mai rapid posibil”.

Guvernul analizează introducerea unor criterii privind echipamentele fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, după modelul discutat pentru programul Rabla. „Ne uităm inclusiv la posibilitatea introducerii unui criteriu privind echipamente fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, deși este mai dificil de aplicat decât în cazul programului Rabla”, a explicat ministrul.

Diana Buzoianu a anunțat și o componentă nouă de finanțare pentru proiecte dedicate biodiversității: „Din ultimii ani de zile am prevăzut și o cofinanțare pentru programe LIFE de 10 milioane de lei. Asta înseamnă proiecte care sunt țintite pe zona de biodiversitate”.

Fondurile vor fi folosite pentru proiecte-pilot care ar putea fi extinse ulterior la scară mai mare.

