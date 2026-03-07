„Women on Air”. Câte femei-pilot sunt în lume și care este ponderea lor în poziții-cheie din aviație

Amalia Husar și Ioana sunt doar două dintre româncele care, deși nu și-au început studiile cu gândul să ajungă în aviație, acum se bucură că au făcut această alegere profesională și încurajează tinerele să urmeze o carieră în domeniu. La nivel global, ponderea redusă a femeiilor la manșa avionului sau în poziții de conducere au determinat-pe Sumati Sharma, expert în finanțe și aviație la nivel global, să înființeze Carta Femeilor din Aviație și Industria Aerospațială, așa cum a povestit la evenimentul „Women in Air” organizat de Wizz Air în sediul central din Budapesta, la care a fost invitat, în exclusivitate pentru presa din România, și reporterul Mediafax.

Sumati Sharma a luat această decizie a fost, după ani în care era singură alături de bărbați în poziție de decizie, declicul fiind când a conștientizat ca e unica femeie din echipa care a elaborat și implementat tranzacția de 13 miliarde de dolari pentru joint-venture-ului extins dintre Virgin Atlantic, Delta Air Lines și Air France KLM, gigantul joint-venture transatlantic în domeniul aviației, care gestionează un sfert din capacitatea companiilor aeriene dintre Marea Britanie/Europa și SUA.

În prezent 260 de operatori din aviație au aderat la principiile Cartei Femeilor din Aviație și Industria Aerospațială.

Amalia Husar, originară din Târgu Mureș, conduce în prezent operațiunile subsidiarei Wizz Air Malta, responsabilă peste o echipă de 55 de persoane, la etajul dedicat din sediul principal din Budapesta al companiei low-cost.

„Practic noi de aici coordonăm toate cele trei companii aeriene din grupul nostru. Wizz Air Hungary, Wizz Air Malta și Wizz Air UK. Wizz Air UK este puțin mai mic, acolo vorbim de 19 avioane, în timp ce pentru Wizz Air Malta și Wizz Hungary au 110-120, deci în total suntem acum la 267 de avioane”, a povestit Amalia Husar pentru MEDIAFAX.

De la birourile din centrul Budapestei, controlorii coordonează câteva sute de zboruri zilnic.

„Anul trecut am avut maxim 1.080 de zboruri în fiecare zi, acum, ca suntem oarecum în afara vârfurilor de sezon avem în jur de 980. Am depășit deja nivelurile de prepandemice, deja de aproximativ doi, trei ani. Pentru vara următoare așteptăm undeva la 1200 de sporuri pe zi. Primim în fiecare lună avioane, chiar și trei, patru pe lună. Deci pentru toate trebuie să avem un program organizat. Scopul nostru actual este ziua în curs plus 72h de ore Noi trebuie să ne asigurăm că toate zborurile sunt acoperite sau mă rog, pentru fiecare zbor avem un avion alocat”, a explicat Amalia Husar

Din funcția de Head of Operations Control Centre Wizz Air Malta, Amalia, în vârstă de 38 de ani, gestionează alocarea aeronavelor, programele de zbor și toate situațiile neprevăzute din cursul unui zbor.

Ea și-a început cariera la Wizz Air în 2016, în Bugapesta, unde era mutată de aproximativ doi ani și a urcat constant în ierarhie.

„Am venit dintr-un domeniu complet diferit, fără a cunoaște foarte mult despre aviație și pot să zic că m-am îndrăgostit din prima ei. Practic, noi aici nu ne plictisim niciodată, operațiunile merg mereu, vara avem tot felul de provocări, o groază de zboruri. Aici, în fiecare zi, la sfârșitul zilei poți să mergi acasă și să zici «Da, am realizat ceva, am reușit să duc oamenii acolo unde au vrut să ajungă, au ajuns la o nuntă, im botez, o zi de naștere”. Și în siguranță, asta este cel mai important pentru noi”, a povestit Amalia.

„Sunt mândră și sunt fericită că pot să fac ceea ce îmi place în fiecare zi. Deci chiar vin cu drag pentru că știu că în fiecare zi, la sfârșitul zilei, vom avea rezultatele muncii noastre și asta ne dă, așa, o adrenalină. Tot timpul le spun și colegilor noi sau dacă avem interviuri foarte repede ne dăm seama dacă locul unui om este aici pentru că pur și simplu să trebuie să simți, să faci jobul cu pasiune”, mărturisește Amalia.

Din poziția sa de angajat satisfăcut, Amalia încurajează femeile să participe la interviuri, să încerce să se angajeze în aviația, iar în cazul particular al operatorului ungar, este o comunitate semnificativ românească.

„Și sunt chiar mândră, pentru că de exemplu, în Wizz Air Malta avem chiar o comunitate foarte mare de români, pe lângă echipajele care se află în bazele din România, avem femei în funcțiile de conducere pentru mai multe departamente”, a povestit Amalia, la evenimentul dedicat din capitala Ungariei.

Cu această ocazie a venit la Budapesta și Ioana Seghete, originară din Cluj-Napoca, însoțitoare de zbor care, din luna mai, poartă titlul de ambasadoare Wizz Air în România, pentru un mandat de doi ani.

La fel ca Amalia, și Ioana a intrat în aviație, deși pregătirea ei academică era în cu totul alt domeniu. S-a angajat ca junior în urmă cu trei an și jumătate, după ce a văzut o reclamă la televizor, prin care se promovau carierele în echipa operatorului ungar.

„Am început să iubesc din ce în ce mai mult aviația, pe zi ce trece. Terminasem facultatea, Am făcut kinetoterapie la Universitatea de Medicină din Cluj, dar nu m-am simțit neapărat bine în domeniu acela. De aia am hotărât să încerc altceva și n-a fost primul meu gând să vin în aviație, dar am văzut o reclamă, ceea ce m-a inspirat foarte mult și am îndrăznit să merg la interviul care avea loc în Cluj și am spus că ăsta e momentul să încerc ceva nou, până atunci nici nu zburasem vreodată cu avionul. În momentul în care am mers la interviu și am avut așa de multă încredere în mine cât am ajuns acolo și am zis «No, ce-o fi, o fi». Și a fost bine. A fost momentul când toată viața mea s-a fost schimbat. Deci un lucru extraordinar”, povestește Ioana, acum în vârstă de 25 de ani.

„Îmi place foarte mult ceea ce fac și fiecare zi e diferit. Asta e cel mai extraordinar, niciodată nu-i la fel. Noi nu mergem la job, noi mergem la zbor și atât. Deci momentan nu mă gândesc să-mi schimb domeniul de lucru, dar nu se știe niciodată, nu în viitor unde ajungi”, mărturisește Ioana.

La nivel global, femeile reprezentau 4,7% din totalul piloților, 3,1% dintre inginerii de mentenanță a aeronavelor și 21,1% dintre controlorii de trafic aerian, conform raportului IATA, „Gender in aviation report”, din septembrie 2024. Aceste cifre contrastează puternic cu situația din forța de muncă generală, unde femeile reprezintă 49% dintre angajații aflați la începutul carierei , dar și cu domeniul mai larg al științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), unde ele reprezintă o pondere de 35% la nivel global.

Cu această ocazie, oficialii Wizz Air au reiterat angajamentul companiei ca să îmbunătățească diversitatea de gen în industria aviației, continuând să crească proporția femeilor în toate funcțiile din cadrul companiei aeriene.

„În martie 2026, femeile reprezentau 5,6% din echipajul de zbor al companiei, reflectând o creștere constantă în ultimul deceniu și plasând Wizz Air printre companiile aeriene de top din industrie în acest sens. Compania rămâne angajată obiectivului său pe termen lung de a ajunge la 7% femei piloți până în 2030. În același timp, personalul de cabină feminin reprezintă deja 68,5% din forța de muncă a companiei aeriene”, au explicat reprezentanții operatorului low cost.

Potrivit acestora, acest progres este susținut de programe dedicate menite să atragă și să dezvolte femeile talentate, precum programul dedicat pentru piloți „She Can Fly”. Acesta este un program specializat în cadrul Wizz Air Pilot Academy, conceput pentru a crește numărul femeilor care activează ca piloți comerciali în industrie. Pe lângă acest program, Wizz Air derulează și inițiativa „Cabin Crew to Pilot” („De la însoțitor de zbor la pilot”), lansată în 2022, precum și inițiativa „Office to Pilot” („De la birou la pilot”), lansată în 2025.

Dincolo de operațiunile de zbor, Wizz Air se concentrează și pe consolidarea reprezentării femeilor în roluri de conducere și în poziții corporative. Ponderea femeilor în top management (Chief Officers, Officers, Heads of Departments) s-a dublat de peste două ori în ultimii douăzeci de ani, crescând de la 16,67% în 2006 la 36,21% în 2026. În același timp, ponderea femeilor în toate celelalte roluri de birou a crescut de la 24,53% în 2006 la 41,18% în 2026, conform statisticilor furnizate reporterului MEDIAFAX.

(sursa: Mediafax)