Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României

În 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, între orele 7.00 și 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, potrivit Basilica, agenția de știri a Patriarhiei.

Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale.

De la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii.

Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7.00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde vor rămâne până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

În 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Tedeum (mulțumire) începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naționale.

Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11.00 și va fi liber. După încheierea slujbei de Tedeum,

Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

În 2 decembrie, Catedrala Națională va fi deschisă spre vizitare, iar în perioada 3-23 decembrie va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

