Câteva mii de sindicalişti protestează în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate



Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.



Manifestanţii scandează "România, trezeşte-te!", "Demisia!", "Hoţii!" şi afişează mesaje precum: "Nu mai acceptăm măsuri de austeritate!", "Uniţi negociem, separat implorăm!", "Salariile stau, preţurile cresc! Poşta Română nu e test de austeritate", "Cerem deblocarea imediată a angajărilor în sănătate şi asistenţă socială", "Program de lucru decent, fără epuizare!", "Sanitas nu tace, Sanitas acţionează!", "Normativul deficitar ne sufocă!".



"Principalele revendicări sunt: salariul minim pe economie, negocierea contractelor colective sectoriale şi a contractului colectiv naţional, o politică fiscală care să facă o repartizare echilibrată a taxelor sociale între capital şi salariaţi, în acelaşi timp stoparea măsurilor de austeritate care sunt nejustificate şi care nu au rezolvat nimic din aşteptările legate de compensarea deficitului excesiv, inclusiv rezolvarea crizei energetice. În afară de acestea, avem şi cereri sectoriale. Sunt probleme legate de administraţia locală şi centrală, cum sunt problemele legate de sănătate, învăţământ, de poliţie şi armată, legate toate de problemele unor pensii şi aplicarea prevederilor legale legate de pensii, aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveşte Legea salarizării unitare", a declarat pentru AGERPRES preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu.



Potrivit acestuia, Guvernul trebuie "să se aplece nu numai la interesele politicienilor care sunt privilegiaţi de autoritate, ci a electoratului propriu".



"Atenţionăm Guvernul că trebuie să se aplece nu numai la interesele politicienilor care sunt privilegiaţi de autoritate, ci a electoratului propriu. De aceea, numărul de companii sunt foarte puţin afectate de măsurile de până acum. În general s-au luat măsuri superficiale, vezi cazul managerilor de companii cu capital majoritar sau integral de stat care de fap, într-o formă sau alta, nici nu au fost afectaţi. Li se spune voluntar să îşi scadă salariile când, de fapt, nu au nicio responsabilitate legat de buna gestiune a serviciilor de care răspund. Un magazioner răspunde cu casa lui şi cu reţinere din salariu ca să garanteze că va face o bună gestiune la magazie. Un manager care răspunde de toată compania nu garantează cu nimic şi nu răspunde cu nimic. Dacă nu primesc niciun răspuns, o să încerc o mediere naţională sub patronajul preşedintelui - şi apoi vom intra probabil pe alte forme de acţiune sindicală, inclusiv declanşarea unei greve generale. Deja am început procedura de strângere de semnături la nivel membrilor fiecărei confederaţii", a mai spus Bogdan Hossu.



El a subliniat că măsurile de austeritate luate până acum coboară substanţial nivelul de trai al populaţiei.



Pe de altă parte, Lucian Ciprian Puiu, preşedinte al Federaţiei Columna-SCOR, solicită, printre altele, stoparea concedierii unui număr de 13.000 de salariaţi din administraţie.



"Solicităm stoparea concedierii unui număr de 13.000 de salariaţi din administraţie, asigurarea bugetului de salarii, în condiţiile în care, în ţară, sunt câteva instituţii care nu şi-au mai plătit salariaţii de două luni şi anularea unei prevederi dintr-o ordonanţă de urgenţă care blochează plata drepturilor obţinute de unele hotărâri judecătoreşti", a declarat pentru

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

AGERPRES