Câți bani a dat România pentru a ajuta Ucraina?

de Redacția Jurnalul    |    16 Sep 2025   •   23:25
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

România a acordat Ucrainei sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro, aproximativ 0,2% din PIB, admite premierul Ilie Bolojan, care îl contrazice, astfel, pe fostul premier Marcel Ciolacu, cel care a spus că războiul din Ucraina a costat România între 2 și 3% din PIB.

În luna septembrie, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu a făcut un raport în care se arată că România a acordat un sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro Ucrainei, ceea ce înseamnă aproximativ 0,2% din PIB.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, însă, că războiul din Ucraina a costat România, direct și indirect, între 2 și 3% din PIB.

Întrebat care sunt cifrele corecte, actualul premier Ilie Bolojan a spus că cifra pe care a dat-o Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă.

„Asta este ponderea noastră ca PIB”, a afirmat Bolojan la Antena 3 CNN.

Întrebat, în continuare, pe ce s-a bazat Ciolacu atunci când a dat cifrele de 10 ori mai mari, în 2023, Bolojan a răspuns: „Vă rog să-l întrebați pe dânsul, să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul României, poate știa anumite lucruri”.

(sursa: Mediafax)

