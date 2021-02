La ce filme se uita cuplul Ceaușescu: Aveau o serie impresionantă de casete video

Nicolae Ceaușescu avea o slăbiciune pentru cinematografia occidentală, dar și pentru filmele cu cascadori, în arhiva video a familiei găsindu-se filme precum Ben Hur sau Mad Max , dar și casete video ai căror protanoniști erau cascadori motocicliști. În schimb, dictatorul nu urmărea filmările omagiale despre propriile realizari. Toate aceste detalii au fost descoperite de Eugen Ștefan Chiriac, cineast la Studiourile Buftea.





După ce a analizat uzura casetelor video, cineastul a ajuns la concluzia că Nicolae Ceaușescu ignora cu totul casetele video al căror protanonist era, deși cei care le realizau i le trimiteau în carcase ornamentate.

Se uitau la cascadori americani motociclisti dublati in germana.



De asemenea Ceausescu primea foarte multe casete prin intermediul ambasadelor tarilor straine care aveau reprezentare in Romania. Casete cu vizite oficiale in tarile respective. De obicei materiale difuzate de televiziunile nationale. Acestea erau vizionate. Totul era filtrat de securitate si aveau note explicative cu: tara de provenienta; durata; continut; ocazia cu care au fost realizate, starea tehnica a inregistrarii, scrie cineastul pe pagina sa de facebook.



Ca dotare tehnica videoteca lui Ceausescu era de top, high end pentru acea perioada, fie si dupa standarde occidentale:



-Video Sony BetaMax, modelul mare, greu SL-5000 cu televizorul adiacent Sony KV-16-4E;

-Video Umatic (nu cunosc modelul), dar pot banui ca avea early models cu carcasa de lemn;



-playere Vhs.



La capitolul televizoare, radiouri si magnetofoane, era fan marca Grundig. Tot in colectia Ceausescu exista si un videomagnetofon Akai, incredibil de rar, cu benzile aferente, aflat in patrimoniul Studiourilor Buftea.



Ce muzica prefera fostul dictator



Daca la capitolul casete video colectia era destul de variata, la muzica gusturile erau simple: fratii Petreusii; romante triste; Ioana Radu si multa muzica populara obscura si de proasta calitate, a mai scris Eugen Ștefan Chiriac pe reteaua de socializare