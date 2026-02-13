Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați

Comisia Europeană, Consiliul Județean Galați și Apele Române anunță un proiect major de reducere a riscului de inundații în județul Galați.

„Cu sprijinul Comisiei Europene, județul Galați beneficiază, în premieră, de asistență tehnică pentru pregătirea unui proiect major de reducere a riscului de inundații, prin instrumentul C4T. Este pentru prima dată când acest tip de sprijin este acordat unei autorități publice de nivel județean”, a anunțat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Finanțarea se va face prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027. Județul Galați va deveni eligibil pentru finanțare în cadrul unui proiect semnificativ, cu fonduri europene.

Specialiști străini au efectuat vizite în teren pentru a analiza zonele cele mai afectate de inundațiile din 2024, în special de pe cursurile râurilor Suhu, Geru și Chineja. De asemenea, experții au fost la fața locului pentru a găsi soluții eficiente de prevenire a inundațiilor și de adaptare la schimbările climatice.

„Accentul este pus pe dezvoltarea infrastructurii verzi, bazată pe soluții naturale care protejează oamenii, mediul și gospodăriile. În momentul de față se lucrează cu prioritate la soluții pentru localitățile Pechea, Valea Mărului, Slobozia Conachi, Izvoarele, Cuza Vodă, Costache Negri, Cudalbi și Suhurlui, urmând să fie identificate soluții și pentru alte localități afectate. Proiectul propune soluții moderne și durabile precum: redarea spațiului natural al cursurilor de apă, zone de retenție pentru volume mari de apă, plantări pentru stabilizarea solului, reducerea eroziunii și refacerea echilibrului natural”, a adăugat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Inundațiile din septembrie 2024 din România au făcut ravagii în județul Galați. În regiune au fost înregistrate șapte decese și mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Aproximativ 7.000 de gospodării din 28 de localități au fost afectate de inundații în județul Galați. Apele au distrus drumurile, terenurile agricole și zonele rezidențiale.

(sursa: Mediafax)