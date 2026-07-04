Amendă uriașă pentru șoferi: Gestul banal cu ceasul inteligent care te lasă fără permis

Autoritățile au lansat acest apel de prudență pentru șoferi. Șoferii ar putea încălca regulile pentru telefoanele mobile ținute în mână. Asta se poate întâmpla dacă șterg notificările de pe ceasurile inteligente, în timp ce conduc. RAC a explicat că proprietarii de ceasuri inteligente sunt „în întuneric" în privința regulilor de utilizare la volan, scrie The Independent.

Un sondaj comandat de RAC arată că 40% dintre șoferii lunari dețin un ceas inteligent. Procentul crește la 73% în rândul tinerilor cu vârste între 17 și 34 de ani.

Aproximativ 22% dintre cei cu ceas inteligent recunosc că îl ating la volan. Alți 21% folosesc comenzi vocale, în timp ce conduc. RAC a numit aceste gesturi „cauze potențiale de distragere a atenției". Compania a precizat însă că șoferii „nu pot fi siguri dacă comit o infracțiune".

Ce amenzi riști deja pentru telefonul ținut în mână

Este ilegal să folosești telefonul mobil ținut în mână în timp ce conduci. În majoritatea cazurilor, fapta se sancționează cu șase puncte de penalizare. Amenda standard este de 200 de lire sterline.

Rod Dennis e purtătorul de cuvânt al RAC pentru siguranța rutieră. El a declarat că legislația actuală privind ceasurile inteligente este neclară. Asta ar putea duce la situații în care șoferii plătesc prețul, fără să-și dea seama. Dennis a spus că tot mai mulți șoferi tineri au ceasuri inteligente. Utilizarea lor la volan va crește probabil, pe măsură ce devin tot mai comune. El a cerut legiuitorilor să clarifice exact ce înseamnă „utilizarea" unui ceas inteligent la volan.

Ce riscă, de fapt, șoferii distrași de notificări

Dennis a avertizat că distragerea atenției de la un ceas inteligent constituie, fără îndoială, o infracțiune. Fapta ar putea fi clasificată drept conducere neglijentă sau periculoasă. Totul depinde de gravitatea incidentului produs. El a spus că riscul de distragere prin notificări sau apeluri pe ceas este real. Recomandarea RAC: șoferii ar trebui să reziste tentației de a le folosi la volan.

Ce a transmis Ministerul Transporturilor

Un purtător de cuvânt al Ministerului Transporturilor a declarat că șoferii trebuie să păstreze control adecvat asupra vehiculului. Aceștia pot fi urmăriți penal dacă sunt distrași sau conduc fără atenția cuvenită. Oficialul a spus că siguranța rutieră rămâne prioritatea ministerului. Autoritățile analizează răspunsurile la o consultare privind infracțiunile rutiere, parte din strategia națională de siguranță. Infracțiunile rutiere rămân, de altfel, supuse unei reevaluări constante.

(sursa: Mediafax)