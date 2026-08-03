Cele mai periculoase șosele din Europa. România e pe locul 3 în Topul negru al accidentelor

Chiar în plin sezon al vacanțelor de vară, un nou studiu arată că România se numără printre cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi — locul al treilea într-un clasament dominat de state din Europa de Est, dar care include și destinații turistice extrem de populare, precum Grecia, Italia și Portugalia.

Podiumul negru: Serbia, Bulgaria, România

Potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, companie specializată în comercializarea online a vinietei electronice elvețiene, și publicat de Euronews, Serbia ocupă primul loc în clasamentul european al celor mai periculoase țări pentru șofat, cu 488 de persoane decedate în 2025 și o rată de 74 de decese la un milion de locuitori — cu 72% peste media Uniunii Europene. Este al doilea an consecutiv în care țara conduce acest clasament, deși cifrele arată o ușoară scădere față de anul precedent. Bulgaria ocupă locul al doilea, cu 456 de decese și o rată de 71 la un milion de locuitori.

România completează podiumul negativ: în 2025, pe șoselele din țară au murit 1.296 de persoane, echivalentul a 68 de decese la un milion de locuitori — o rată cu aproximativ 58% peste media Uniunii Europene, care se situează la 43 de decese la un milion de locuitori. Clasamentul folosește datele din raportul pentru 2026 al Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor, raportate la numărul deceselor rutiere înregistrate în 2025.

Destinații turistice populare, cu progrese modeste

Studiul mai arată o realitate mai puțin discutată: unele dintre cele mai vizitate destinații turistice ale Europei nu au reușit să-și îmbunătățească semnificativ siguranța rutieră în ultimul deceniu. În Portugalia, numărul deceselor rutiere a scăzut cu doar 1% din 2015, iar în Franța, în aceeași perioadă, reducerea a fost de numai 6% — cifre îngrijorătoare pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță cu mașina din Europa. Grecia și Italia se numără, de asemenea, printre destinațiile turistice populare incluse în segmentul superior al clasamentului privind riscul rutier.

Țările nordice, la polul opus

În contrast puternic, țările nordice continuă să domine clasamentele privind siguranța rutieră: Norvegia și Suedia au înregistrat doar 19 decese rutiere la un milion de locuitori — de aproape patru ori mai sigure decât Serbia. Studiul evidențiază și progrese notabile în regiune: Lituania a redus cu 43% numărul deceselor rutiere în ultimul deceniu, iar Letonia, Bulgaria, Grecia și Ungaria au înregistrat, la rândul lor, scăderi semnificative ale numărului de victime — de 37%, 36%, 35%, respectiv 30%.

România, și în topul stresului la volan

Poziția a treia din clasamentul mortalității rutiere nu este singurul indicator negativ pentru România. Un alt studiu, realizat de platforma Czechvignette.cz și citat tot de Euronews, plasează România pe locul al treilea în topul european al celor mai stresante țări pentru șoferii fără experiență — după Polonia, pe primul loc, și înaintea Greciei și Bulgariei, care completează un top 5 dominat de state din Est. Drumurile din România sunt descrise, în acest studiu, drept „extrem de nemiloase", din cauza stării proaste a carosabilului și a reducerilor bruște de viteză.

Recomandări pentru cei care merg cu mașina în concediu

Specialiștii recomandă celor care planifică o călătorie cu mașina prin Europa vara aceasta să se informeze din timp despre regulile specifice de circulație din fiecare țară tranzitată, să evite condusul pe timp de noapte în zonele cu infrastructură deficitară și să acorde o atenție suplimentară vitezei, mai ales pe segmentele de drum cunoscute pentru limitări bruște. Călătoria cu mașina prin Europa rămâne, per ansamblu, o alegere populară pentru cei care vor să combine trasee pitorești cu vizite în mai multe orașe — dar standardele de siguranță rutieră variază considerabil de la o țară la alta.