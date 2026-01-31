Cele mai scumpe și ieftine țări din Europa pentru hoteluri și restaurante

Europa găzduiește multe dintre cele mai emblematice destinații turistice din lume, de la priveliștile de pe dealurile Lisabonei până la Turnul Eiffel din Franța. Costul unei nopți de cazare pe continent poate fi destul de ridicat, ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să fie atenți când caută oferte, notează Euronews.

Indicele nivelului prețurilor Eurostat pentru restaurante și hoteluri poate fi util pentru cei care doresc să compare costurile între țări. Media UE este stabilită la 100. Dacă restaurantele și hotelurile costă în medie 100 euro în UE, indicele arată cât ar costa același coș în fiecare țară. Un scor peste 100 înseamnă că o destinație este mai scumpă decât media UE, în timp ce un scor sub 100 înseamnă că este mai ieftină.

Aceasta este o valoare a indicelui, nu o sumă monetară, ceea ce înseamnă că servește doar ca punct de referință. Un coș standard de servicii costă 171 de euro în Elveția, cu 71% mai mult decât media UE. Macedonia de Nord este cea mai ieftină țară, cu prețuri de 50 de euro. Dintre țările UE, Danemarca este cea mai scumpă pentru restaurante și hoteluri. Un coș standard costă acolo 148 de euro, cu 48% peste media UE.

Bulgaria este cea mai ieftină țară din UE, cu un coș total de 53 de euro. Țările nordice sunt, în general, mai scumpe pentru restaurante și hoteluri. Țările din Europa de Vest se situează, de asemenea, peste medie. Irlanda, Țările de Jos, Belgia, Germania și Franța se situează toate la sau peste nivelul de referință al UE de 100 de euro.

În schimb, Europa de Est și Balcanii se situează cu mult sub media UE de 100 de euro.

România se situează la un indice de 69, fiind cu 31% mai ieftină decât media UE.

În Europa de Sud, Portugalia, Spania și Grecia sunt semnificativ mai ieftine decât media UE. Italia se remarcă ca o excepție. În alte țări cu coastă la Marea Mediterană, Croația se situează aproape de pragul de referință de 100 de euro. Cipru și Malta sunt puțin mai ieftine, dar totuși mai scumpe decât multe țări comparabile.

Pentru a explica aceste diferențe de costuri, trebuie luat în considerare prețul forței de muncă, a declarat Kristóf Gyódi de la Universitatea din Varșovia.

„Deoarece sectorul ospitalității este unul cu un grad ridicat de intensitate a muncii, dispersia nivelurilor salariale între țări se traduce direct în prețuri variabile ale serviciilor", a explicat el.

Alți factori contribuie, de asemenea, inclusiv variațiile costurilor energiei și utilităților, TVA și alte taxe, precum și prețul imobilelor comerciale.

Asociația europeană a ospitalității (HOTREC) a subliniat că operatorii se confruntă cu structuri de costuri foarte diferite de la o țară la alta. „Mâna de lucru reprezintă cea mai mare parte a costurilor ospitalității, astfel încât țările cu salarii mai mari și sisteme de contribuții sociale mai stricte se clasează în mod natural mai sus în comparațiile de prețuri", a declarat un purtător de cuvânt.

Pe lângă energie și TVA, HOTREC a subliniat și inflația alimentară, presiunile asupra lanțului de aprovizionare și cerințele de reglementare. Acestea pot reprezenta o povară financiară semnificativă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Indicele nivelului prețurilor Eurostat nu măsoară accesibilitatea, deoarece nu ține cont de nivelurile veniturilor. Persoanele cu venituri disponibile mai mari își pot permite în continuare mai multe servicii de restaurant și hotel în țările lor, chiar dacă prețurile sunt mai mari. Când călătoresc, aceste diferențe contează. Persoanele din țările cu venituri mai mari se pot bucura adesea de prețuri mai mici atunci când vizitează alte părți ale Europei, cum ar fi călătorii din țările nordice care merg în Europa de Est sau în anumite părți ale Europei de Sud.

„Ceea ce contează în ultimă instanță pentru călători este raportul calitate-preț. Când prețurile cresc mai repede decât puterea de cumpărare, oamenii tind să-și scurteze șederile, să călătorească în afara sezonului sau să aleagă destinații percepute ca fiind mai accesibile", a declarat HOTREC.

Gyódi a adăugat că diferențele de preț influențează fluxurile turistice, dar și alți factori sunt importanți. Distanța, ușurința călătoriei și atracțiile specifice locației sunt, de asemenea, factori decisivi.

