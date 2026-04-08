Cetatea Râșnov, între degradare și restaurare. După ani de blocaje, primăria a lansat licitația pentru lucrări

"Lansarea licitaţiei marchează trecerea spre o etapă concretă: execuţia. Administraţia locală îşi propune ca, odată finalizate lucrările, Cetatea Râşnov să fie redeschisă publicului, etapizat, începând cu anul 2028. Un proiect complex, construit metodic, cu responsabilitate instituţională şi cu o direcţie clară", a transmis Primăria Râşnov miercuri, într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.



Proiectul a fost preluat de către actuala administraţie locală într-un stadiu dificil, cu blocaje şi incertitudini privind lucrările anterioare, iar continuarea fără o evaluare corectă ar fi generat riscuri reale. "În acest context, decizia a fost una fermă: reluarea proiectului pe baze solide, menţionează sursa citată.



"Cetatea nu este doar un obiectiv turistic, ci un reper esenţial pentru identitatea oraşului. Din acest motiv, administraţia a ales o abordare riguroasă, bazată pe clarificări tehnice şi respectarea etapelor legale, nu pe soluţii rapide (...) Parcursul din ultimul an reflectă această abordare", a declarat primarul Horia Motrescu, potrivit sursei citate.



În decembrie 2024 a avut loc reluarea oficială a proiectului şi contractarea expertizei tehnice; februarie-iunie 2025 - realizarea şi recepţia expertizei, care a oferit o imagine clară asupra lucrărilor executate anterior; iulie-august 2025 - realizarea scanării laser 3D şi demararea documentaţiilor tehnice; august 2025 - ianuarie 2026 - obţinerea avizelor necesare (urbanism, ISU, Direcţia Judeţeană de Cultură), iar în martie 2026 - finalizarea documentaţiei şi lansarea procedurii de achiziţie, se specifică în postarea menţionată.



"Acest rezultat este consecinţa unui efort administrativ susţinut, coordonat la nivelul conducerii Primăriei şi realizat de o echipă implicată: administratorul public, direcţia economică, compartimentul de urbanism, echipa de achiziţii şi structura juridică", se arată în postarea Primăriei Râşnov.



Totodată, decizia de a contracta finanţare pentru susţinerea lucrărilor a fost una asumată, în scopul de a evita noi întârzieri şi de a crea premise reale pentru finalizarea restaurării.



În paralel cu etapele tehnice şi administrative, comunitatea a fost parte activă, inclusiv prin acţiuni de voluntariat şi prin interesul constant pentru evoluţia proiectului, menţionează Primăria Râşnov.



Administraţia locală îşi propune ca, odată finalizate lucrările, Cetatea Râşnov să fie redeschisă publicului, etapizat, începând cu anul 2028, scrie AGERPRES

