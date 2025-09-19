CFR Călători oprește temporar aplicațiile de vânzare online luni, 22 septembrie

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   14:45
CFR Călători anunță că luni, 22 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:00, aplicațiile de vânzare online vor fi indisponibile din cauza unor lucrări complexe de mentenanță.

Compania precizează într-un comunicat oficial că pasagerii care și-au achiziționat biletele înainte de ora 09:00 pot călători în baza biletului în format pdf, descărcat din aplicație sau primit prin e-mail.

De asemenea, modificarea sau renunțarea la călătorie se poate face în afara intervalului de întrerupere.

Pentru probleme legate de acest aspect, călătorii pot contacta compania la adresa de e-mai bileteonline@cfrcalatori.ro.

