CFR Călători oprește temporar aplicațiile de vânzare online luni, 22 septembrie

Compania precizează într-un comunicat oficial că pasagerii care și-au achiziționat biletele înainte de ora 09:00 pot călători în baza biletului în format pdf, descărcat din aplicație sau primit prin e-mail.
De asemenea, modificarea sau renunțarea la călătorie se poate face în afara intervalului de întrerupere.
Pentru probleme legate de acest aspect, călătorii pot contacta compania la adresa de e-mai bileteonline@cfrcalatori.ro.
(sursa: Mediafax)
