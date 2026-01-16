CFR Călători: Circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă. Nu sunt linii feroviare închise

„În contextul avertizărilor meteorologice de vreme nefavorabilă emise pentru această perioadă, CFR Călători informează pasagerii că trenurile circulă conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă, în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de administratorul infrastructurii feroviare ”, se arată în comunicatul emis vineri de CFR.

Potrivit CFR, toate magistralele feroviare sunt deschise, nu sunt trenuri blocate și „circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă, cu respectarea cerințelor de siguranță și securitate a călătorilor”.

Pentru prevenirea eventualelor perturbări de trafic, CFR a întreprins o serie de măsuri printre care asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă, pregătirea suplimentară a materialului rulant și efectuarea unor verificări tehnice suplimentare înainte de plecarea trenurilor în cursă.

„Menționăm că personalul de tren este instruit să ofere informații călătorilor cu privire la conexiunile cu alte trenuri existente, în situațiile în care apar perturbări în trafic”, se mai arată în comunicatul emis de CFR.

Potrivit avertizării generale emise de Administrația Națională de Meteorologie, în perioada 16–21 ianuarie, România va fi afectata de ger extrem și temperaturi foarte scăzute, cu precădere în timpul nopților și dimineților.

(sursa: Mediafax)