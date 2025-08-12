Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8%. Guvernul trebuie să ia măsuri urgent

Ciolacu afirmă că în iunie 2023, la preluarea mandatului de premier, inflația era de 10,3%, iar la finalul mandatului a scăzut la aproximativ 5%, prin măsuri precum plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri, plafonarea marjei comerciale la alimentele de bază și acordarea de subvenții pentru creșterea producției.

„Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie și alimente. Și încă nu se văd efectele complete ale majorării TVA intrate în vigoare la 1 august”, a subliniat Ciolacu.

Fostul premier propune trei măsuri urgente: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, care ar aduce 11,4 miliarde lei la buget și ar asigura echitate socială, acordarea de plăți compensatorii pentru pensionarii cu venituri mici și creșterea salariului minim în raport cu creșterea costului vieții și dialog cu ANRE și companiile din domeniul energiei pentru un mecanism de stopare a speculei.

„Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a concluzionat Marcel Ciolacu.

În luna iulie 2025, indicele prețurilor de consum (IPC) a înregistrat o creștere de 2,68% față de luna anterioară, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Rata inflației acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,8%, iar comparativ cu aceeași lună a anului trecut, inflația anuală a atins 7,8%.

(sursa: Mediafax)