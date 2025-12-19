Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru

Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură în funcția de primar general al Municipiului București, în cadrul unei ședințe convocate de urgență a Consiliului General, organizată la doar câteva ore după ce edilul a primit hotărârea instanței și certificatul care i-au permis preluarea oficială a mandatului.

„Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp”, a declarat noul primar general imediat după depunerea jurământului. Ciucu a subliniat încă din primele minute ale mandatului că își dorește o colaborare strânsă cu Consiliul General al Capitalei, dar și cu liderii partidelor politice reprezentate în forul deliberativ. „Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că orașul nostru nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru”, a spus acesta.

Primarul general a explicat că ședința a fost organizată într-un termen foarte scurt din cauza situației administrative și financiare a orașului. „Timpul este foarte, foarte scurt până la sfârșitul anului și cred că mai sunt câteva lucruri de făcut. Este foarte probabil să mai avem ședințe ale Consiliului General până la finalul anului, pentru că situația financiară a orașului nu este foarte bună”, a precizat Ciucu, adăugând că vrea să identifice soluții rapide pentru a începe anul viitor „în condiții mai bune”.

În discursul său, primarul general a transmis că va fi foarte implicat în activitatea administrației.

„În următorii doi ani și câteva luni voi fi foarte prezent în primărie, pe stradă, în ședințe. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului și sunt convins că acest Consiliu General este de bună credință”, a afirmat el, exprimându-și încrederea că împreună cu consilierii generali va reuși să stabilizeze și să dezvolte Bucureștiul.

Ciprian Ciucu a insistat asupra rolului Capitalei în context național și european.

„Vreau doar să vă rog să aveți încredere că în următorii ani Bucureștiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană. Suntem a șaptea capitală a Uniunii Europene, suntem o capitală importantă, principala forță economică a țării. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să facem ca acest lucru să se vadă în calitatea vieții oamenilor și în calitatea actului de guvernare”, a declarat edilul.

El și-a exprimat dorința de a colabora nu doar cu Consiliul General, ci și cu primarii de sector, indiferent de culoarea politică. „Îmi doresc o foarte bună colaborare cu primarii de sector. Vreau să fiu un sprijin pentru ei și să le cer sprijinul atunci când voi avea nevoie”, a spus primarul general.

„Ne așteaptă o perioadă interesantă, dar și foarte fructuoasă și bună pentru București”, a concluzionat noul primar general.

