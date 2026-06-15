Ciprian Ciucu îl atacă dur pe Nicușor Dan înainte de ședința PNL

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a transmis luni, într-o postare pe Facebook, un mesaj în care susține că președintele Nicușor Dan șeful a ales să pună presiune pe PNL în procesul negocierilor pentru formarea viitorului guvern, deși, în opinia sa, responsabilitatea principală ar trebui să revină PSD.

„Astăzi are loc Biroul Politic Național al PNL. Probabil va fi o ședință istorică, care va determina cursul PNL și, posibil, al țării noastre, de acum înainte. (…) Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare”, a scris Ciucu pe Facebook, înaintea ședinței BPN al PNL.

El a punctat faptul că situația actuală seamănă cu un episod din istoria liberalilor din perioada interbelică.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism”, a adăugat acesta.



Ciucu, atac la adresa lui Veștea

Ciucu a acuzat existența unor negocieri purtate în afara structurilor statutare ale partidului și a lansat critici la adresa lui Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern.

„Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și l-a invitat la toate consultările de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE”, a explicat primarul Capitalei.

În mesajul adresat liberalilor, Ciucu a făcut apel la unitatea partidului și a avertizat împotriva repetării unor greșeli din trecut.

„Nu vă lăsați iarăși prostiți! Vă știu pe fiecare în parte, sunteți oameni fundamental corecți, aveți simțul dreptății. Sunteți oameni cu cariere demne în spate, cu specializări profesionale clare! Voi, nu puciștii. Nu aruncați marele Partid Național Liberal în zona irelevanței! Acest partid a început cu figuri istorice marcante și nu trebuie să se termine cu noi!”, a conchis acesta.

Conducerea PNL se reunește în ședință

Biroul Politic Național al PNL a fost convocat luni, la ora 17:00, de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ședința are loc după ce duminică, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, lider liberal și fost ministru al Dezvoltării.

Desemnarea lui Veștea a provocat însă tensiuni în PNL. Ilie Bolojan a declarat că decizia președintelui a fost luată fără consultarea conducerii partidului și a calificat-o drept „un act ostil” și „o încercare de rupere a PNL”.

(sursa: Mediafax)