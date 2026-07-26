Cum arată viața unei preotese ortodoxe în Germania: „Parohia a devenit al cincilea nostru copil”

Pe lângă viața de familie și implicarea în comunitatea ortodoxă românească din diaspora, Mihaela predă limba germană în educația adulților. Într-un interviu acordat rubricii #vinereapentruviață, ea a vorbit deschis despre echilibrul fragil dintre familie și misiune, despre maternitate și despre ce înseamnă, de fapt, să fii preoteasă într-o țară străină, potrivit Basilica.

O comunitate construită de la zero, în mijlocul Bavariei

Povestea familiei Păun în Germania a început în orașul universitar Erlangen, acolo unde părintele Ionuț se afla la studii și a fost hirotonit pentru capela studențească ortodoxă. Primii ani au fost marcați de un amestec neobișnuit de etnii și confesiuni: la slujbele ținute parțial în limba germană participau, alături de studenți români, tineri din Georgia, Serbia, Bulgaria și Rusia.

Ulterior, familia a primit o misiune mult mai grea: înființarea unei parohii românești în Franconia Superioară, o regiune în care nu exista, până atunci, nicio comunitate ortodoxă românească organizată. Mihaela Păun povestește, potrivit interviului, că totul a trebuit construit pornind de la zero — găsirea unui spațiu de cult, achiziționarea obiectelor liturgice și, mai ales, efortul de a aduce oamenii la biserică. Soțul ei „a străbătut zeci de mii de kilometri”, îmbinând slujirea preoțească cu studiile și cu un serviciu obișnuit, în paralel.

Perioada de creștere a parohiei a coincis, spune ea, cu venirea pe lume a celui de-al doilea, al treilea și al patrulea copil — iar timpul pe care soțul îl mai putea petrece acasă a devenit tot mai puțin. A fost, mărturisește preoteasa, cea mai mare provocare a familiei lor: riscul ca parohia din diaspora să „înghită” viața de acasă. Cu timpul, spune ea, au învățat să găsească un echilibru mai sănătos, iar acum reușesc să petreacă mai mult timp împreună.

Cu toate greutățile, Mihaela Păun vorbește despre comunitatea din Bamberg cu o afecțiune aparte: „Pentru câtă iubire și dăruire de sine se ascund în spatele parohiei noastre, eu o numesc cel de-al cincilea nostru copil”, a mărturisit ea. Implicarea familiei nu se oprește la slujbele religioase — atât ea, cât și soțul ei îi ajută frecvent pe alți români nou-veniți în procesul de integrare, de la traduceri la medic până la relația cu instituțiile publice.

Interesul neașteptat al germanilor pentru Ortodoxie

Un aspect care a impresionat-o de-a lungul anilor este curiozitatea localnicilor față de credința ortodoxă. Grupuri de elevi, studenți și chiar copii de grădiniță au trecut pragul bisericii din Bamberg pentru a afla mai multe despre tradițiile ortodoxe, iar unii germani au ales chiar să treacă la Ortodoxie. Printre aceștia, un moment rămas viu în amintirea familiei este vizita, din 2011, a teologului Karl-Christian Felmy de la Universitatea Erlangen-Nürnberg — cunoscut, după convertire, drept părintele diacon Vasilij — care a slujit alături de soțul Mihaelei la capela studențească.

Statutul de minoritate religioasă a adus însă și situații neobișnuite pentru familia Păun. Preoteasa își amintește cum vecinii, care nu auziseră niciodată de Ortodoxie, o întrebau, nedumeriți, dacă sunt creștini. Totuși, spune ea, respectul pentru viața privată și religioasă a celorlalți a fost mereu prezent, iar integrarea familiei s-a făcut relativ ușor, și datorită faptului că atât ea, cât și soțul ei cunoșteau deja limba germană înainte de mutare.

Rolul preotesei, între biserică și familie

Întrebată despre felul în care vede rolul preotesei astăzi, Mihaela Păun explică faptul că, mai ales în diaspora, soțiile preoților preiau adesea sarcini pentru care, în România, există personal angajat separat — de la organizarea hramurilor, până la curățenia din biserică sau activitățile cu copiii din cadrul școlii parohiale.

Ea atrage însă atenția asupra unui pericol real: epuizarea. „Fiecare preoteasă trebuie să se implice după puterea și resursele ei, în funcție de etapa de viață pe care o străbate. Altfel se poate ajunge foarte ușor la epuizare”, a explicat Mihaela Păun. În opinia ei, rolul esențial al preotesei rămâne acela de a fi pur și simplu prezentă în comunitate, discretă și apropiată de enoriași, care de multe ori i se adresează ei înainte de a merge la preot.

Cât privește familia, preoteasa insistă asupra unei ordini clare a priorităților: „În familie, ea are un alt rol, acela de soție și mamă, iar această ordine a priorităților este bine să fie respectată”, spune Mihaela Păun, adăugând că este important ca preoteasa să nu se piardă pe sine în mijlocul tuturor responsabilităților.

Maternitate cu patru copii, departe de casă

Mama a doi băieți și două fete, Mihaela Păun descrie maternitatea drept cea mai mare bucurie a vieții ei, dar și una dintre cele mai grele încercări, mai ales în primii ani petrecuți în Germania. „La 36 de ani aveam deja patru copii, ceea ce m-a maturizat și m-a responsabilizat enorm”, a povestit ea. Primii 11 ani, cu un bebeluș mereu în brațe, au fost dificili, în special din cauza singurătății resimțite în perioadele în care soțul era prins între parohie, serviciu și studii.

Ceea ce a ajutat-o să treacă peste momentele grele, spune preoteasa, a fost convingerea că orice jertfă are un rost mai adânc. Ea vorbește și despre echilibrul necesar între rolul profesional — cel de profesoară de limba germană — și responsabilitățile de acasă, subliniind că a renunțat, cu timpul, la ideea de „mamă perfectă”: „Am învățat însă că nu trebuie să fiu o gospodină sau o mamă perfectă, ci să fiu eu însămi, iar acest lucru mi-a adus ușurare”, a mărturisit Mihaela Păun.

Preoteasa insistă și asupra implicării egale a ambilor părinți în creșterea copiilor, considerând că doar așa aceștia pot deveni, la maturitate, adulți echilibrați și împăcați cu ei înșiși.

Un mesaj pentru părinții care se tem că nu se vor descurca

Întrebată ce sfat le-ar da celor care așteaptă un copil și se tem că nu vor face față, Mihaela Păun spune că aceste temeri sunt firești și că nimeni nu ar trebui judecat pentru ele, indiferent câți copii alege să aibă. Ea subliniază însă că venirea unui copil pe lume este o responsabilitate pe termen lung — „un job din care nu-ți poți da demisia atunci când apar greutăți” — și că, atunci când este nevoie, ajutorul specializat, precum psihoterapia sau consilierea de cuplu, nu trebuie evitat.

Sfaturi pentru preotesele la început de drum

La final, Mihaela Păun se adresează tinerelor preotese aflate la începutul acestui drum, îndemnându-le să rămână autentice și să nu se compare cu alte femei aflate în aceeași situație. „Nu există o fișă a postului pentru preoteasă”, spune ea, subliniind că fiecare femeie este chemată să slujească în funcție de resursele, firea și etapa de viață în care se află.

Preoteasa mai recomandă alăturarea la comunitatea internațională „Sfânta Nona”, înființată de doamna preoteasă Cristina Benga, ca sprijin și schimb de experiență între femeile aflate în aceeași situație. Ea încheie interviul citând un pasaj biblic care, spune ea, rezumă întreaga ei experiență de peste un deceniu și jumătate în diaspora: „Iar acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, legătura ce strânge și ține laolaltă toate celelalte virtuți; dar mai mare decât toate este dragostea” (1 Corinteni 13, 13).