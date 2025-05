România cere explicații Israelului după ce un diplomat român a fost implicat într-un incident de securitate în Cisiordania

„În urma incidentului de securitate petrecut miercuri, 21 mai, la Jenin, Cisiordania, în care a fost implicat un grup de diplomați, oficiali palestinieni și jurnaliști locali, printre care se afla și șeful Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah, MAE a ridicat subiectul într-o convorbire urgentă cu ambasadorul Israelului la București, în care a fost exprimată îngrijorarea deosebită față de acest incident și a fost solicitată clarificarea circumstanțelor în care s-a produs”, informează MAE.

MAE se va coordona, în continuare, cu celelalte state membre UE și partenere pentru a elucida circumstanțele acestui incident regretabil și a afla rezultatele investigațiilor declanșate de partea israeliană.

Militarii israelieni au tras focuri pentru dispersarea unei delegații diplomatice occidentale care vizita Jenin, afirmând că grupul s-a abătut de la traseul autorizat într-o „zonă de conflict activ". Forțele armate israeliene au exprimat regret pentru situație, în timp ce autoritățile palestiniene au descris incidentul ca fiind tiruri directe cu muniție de război, provocând reacții din partea mai multor state occidentale și a UE.

(sursa: Mediafax)

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg