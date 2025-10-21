Coaliția a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie - surse

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei să fie organizate în 7 decembrie, potrivit unor surse politice.

Ei au avut de ales între 30 noiembrie și 7 decembrie, însă în prima variantă alegerile ar fi avut loc în ziua Sfântului Andrei și au preferat a doua variantă.

De asemenea, liderii coaliției au stabilit ca fiecare formațiune să aibă un candidat propriu.

La momentul actual, numele vehiculate pentru funcția de primar general al Capitalei sunt: Gabriela Firea sau Daniel Băluță (PSD), Stelian Bujduveanu sau Ciprian Ciucu (PNL), precum și Cătălin Drulă (USR).

Primăria Generală a Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce postul de primar general a fost vacantat în urmă câștigării de către Nicușor Dan a alegerilor prezidențiale.

(sursa: Mediafax)