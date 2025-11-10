Liderii Coaliției, chemați la Palatul Cotroceni. Două mari teme, incluse în agenda discuțiilor

Administrația Prezidențială a confirmat programul zilei de marți a președintelui României, Nicușor Dan. De la ora 10.00, acesta îi va primi la Palatul Cotroceni pe liderii Coaliției de guvernare. Conform unor surse, principalele teme care vor fi dezbătute de participanți sunt reforma administrației publice locale și centrale și pensiile magistraților.

Pachetele de reforme blocate de Curtea Constituțională și în coaliție vor fi rezolvate până la sfârșitul lunii noiembrie, a declarat zilele trecute premierul Ilie Bolojan. Adoptarea lor este esențială pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar de aproximativ 6%, a explicat șeful Guvernului în timpul unui interviu.

Premierul a mai spus că reforma este importantă pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul: „Gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci, din tot ce avem ca deficit, practic aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm”.

Referitor la calendarul adoptării reformelor, Bolojan a declarat: „Sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete în sensul în care reforma administrației publice, locale și centrale este și o necesitate”.

Premierul a recunoscut că discuțiile s-au lungit, precizând că „niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare”, dar și-a exprimat speranța că înainte de aprobarea bugetului pachetul pe administrație va fi adoptat.

„Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor”, a avertizat Bolojan, subliniind că statul nu își mai poate permite să finanțeze în aceeași măsură „cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în cea locală”.

Referitor la pensiile magistraților, premierul a explicat că s-a așteptat motivarea deciziei CCR pentru a putea lua măsurile necesare. Acestea ar putea fi analizate împreună cu președintele Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)