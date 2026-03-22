Cocaina și ketamina câștigă teren în Europa

Datele arată că reziduurile de MDMA (ecstasy) din apele uzate au scăzut cu aproximativ 16% între 2024 și 2025. Specialiștii spun că această scădere este una dintre cele mai neașteptate evoluții din ultimii ani. Un posibil motiv este schimbarea preferințelor în rândul tinerilor, care se orientează către alt gen de droguri, scrie Euronews.

Tinerii aleg alte droguri

Potrivit experților, categoria de vârstă 15–24 de ani se îndepărtează de MDMA și preferă substanțe precum ketamina sau alte droguri sintetice. Această tendință nu a fost observată nici măcar în timpul pandemiei, când viața de noapte era limitată, ceea ce face actuala scădere și mai relevantă.

În contrast, consumul de cocaină continuă să crească. Analiza apelor uzate indică o majorare de 22% a reziduurilor de cocaină, confirmând o tendință stabilă din ultimii ani. Experții pun această evoluție pe seama disponibilității mai mari a drogului pe piața europeană și globală.

Ketamina, tot mai populară

Cea mai rapidă creștere a fost înregistrată la ketamină, cu un avans de 41% într-un singur an. Substanța devine tot mai atractivă pentru tineri, în special datorită efectelor sale și accesibilității crescute. Studiul evidențiază și diferențe geografice importante: MDMA este mai răspândit în Belgia, Spania și Olanda. Ketamina este frecventă în Belgia, Germania și Olanda iar cocaina predomină în Europa de Vest și Sud.

În aceșlași timp, amfetaminele sunt mai comune în nordul Europei iar metamfetamina este concentrată vizibil în Cehia și Slovacia. În ciuda acestor schimbări, canabisul rămâne cel mai utilizat drog ilegal din Europa, cu aproximativ 24 de milioane de consumatori. Nivelurile detectate în ape au rămas relativ stabile comparativ cu anul anterior.

Consumul de droguri mai ridicat în weekend

Analiza arată că unele droguri sunt consumate mai intens în anumite perioade: cocaina și MDMA mai mult în weekend iar canabisul și amfetaminele au un consum constant pe parcursul săptămânii. Raportul sugerează o transformare a pieței drogurilor din Europa, cu o scădere a substanțelor tradiționale de petrecere și o creștere a celor sintetice și mai accesibile.

(sursa: Mediafax)