Topul primăriilor care cheltuie cel mai mult pe pază, în plină austeritate

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat informații de la primăriile din România privind sumele pe care le achită lunar pentru servicii de pază și a realizat un top al acestora. Datele centralizate arată că, în multe cazuri, cheltuielile lunare ajung la sute de mii de lei, sfidând măsurile de austeritate impuse de Guvern românilor.

Primele trei poziții în clasament sunt ocupate de Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Arad și Primăria Municipiului București.

Primăria Municipiului Constanța alocă sume record pentru servicii de pază, în comparație cu alte primării din țară, cheltuind aproximativ 768.000 de lei lunar pentru servicii de pază. Această sumă este cu aproape 40% mai mare decât cea cheltuită de Primăria Municipiului București pentru același tip de servicii.

Pe locul al doilea se situează Primăria Municipiului Arad, cu cheltuieli de aproximativ 700.000 de lei lunar, justificate prin 32 de posturi de pază asigurate de firme pirvate. Raportat la acest cost, rezultă că paznicul de la intrarea în sediul primăriei ar trebui să primească un salariu de aproximativ 22.000 de lei brut pe lună.

Primăria Municipiului București ocupă locul al treilea în clasament, cu o alocare de aproximativ 444.000 de lei lunar pentru servicii de pază.

În topul clasamentului realizat de FACIAS se află și Primăria Drobeta Turnu Severin, care cheltuie circa 350.000 de lei pe lună, Primăria Alba Iulia, cu aproximativ 311.000 de lei lunar, Primăria Târgoviște, cu circa 200.000 de lei pe lună, și Primăria Târgu Mureș, care alocă aproximativ 150.000 de lei lunar.

Datele obținute de FACIAS indică faptul că aceste sume reprezintă cheltuieli recurente în bugetele locale, fără ca autoritățile să fi analizat alternative mai eficiente din punct de vedere al costurilor. În total, doar 7 primării din țară cheltuie anual din bugetul public peste 35.000.000 de lei (aproximativ 7 milioane de euro) pentru pază.

Implementarea unor soluții digitale moderne, precum sisteme de monitorizare video integrate într-un dispecerat centralizat, ar putea reduce semnificativ aceste cheltuieli. Estimările arată că un astfel de model ar putea diminua costurile cu până la 60% comparativ cu sistemul actual, bazat preponderent pe pază clasică.

În același timp, numeroase alte primării din țară au comunicat FACIAS faptul că serviciile de pază sunt asigurate exclusiv de lucrători ai poliției locale. Această abordare a permis autorităților locale să evite risipirea banului public pe contracte încheiate cu firme private de pază.