Consumul mondial de alcool va scădea în următorul deceniu, arată un studiu al IWSR

Vânzările la nivelul întregului sector, inclusiv pentru giganţii Diageo, care deţine marca de whisky Johnnie Walker, şi Anheuser-Busch InBev, care deţine mărcile de bere Corona şi Stella Artois, au scăzut constant după 2023, iar evaluările bursiere ale acestor companii s-au redus şi ele.



După un boom post-pandemie, producătorii de băuturi spun că avansul costurilor, împreună cu schimbarea obiceiurilor de consum, preocupările legate de sănătate şi sporirea medicamentelor pentru slăbit, care pot afecta cantitatea de alcool consumată, au avut un impact major asupra cererii.



În prima sa prognoză pe următorii 10 ani, care acoperă 160 de pieţe, firma de cercetare IWSR a declarat că nu se aşteaptă la o încetare a tendinţei de scădere a consumului global de alcool până în 2031. Chiar şi în anul 2035, volumul consumului mondial de alcool ar urma să fie cu 1% sub volumele de anul trecut, în pofida unei creşteri de 9% a numărului global de consumatori de alcool, prognozează firma de cercetare. Oamenii vor bea mai puţin, iar numărul de litri de alcool pur pe cap de locuitor va scădea anual până atunci, a adăugat IWSR.



Marten Lodewijks, preşedinte şi director general al IWSR, a declarat că schimbarea gusturilor consumatorilor reprezintă o provocare majoră, iar companiile trebuie să se adapteze, mai degrabă decât să se "bazeze pe succesele trecute".



Conform previziunilor IWSR, băuturile spirtoase, berea şi vinul vor pierde tren până în 2035, deoarece tipuri mai noi de băuturi, cum ar fi cocktailurile la doză, le vor lua locul.



Cererea va veni din alte părţi decât cele mai mari pieţe tradiţionale. IWSR a prognozat o scădere de peste 18% a cantităţilor de alcool consumate până în 2035 pe cele mai mari pieţe de băuturi alcoolice, China şi Statele Unite. Scăderile vor fi semnificative şi în Germania, Japonia şi Marea Britanie.



În schimb, cu o creştere de 38% în următorii 10 ani, India va detrona Statelor Unite din poziţia de a doua cea mai mare piaţă mondială pentru băuturi alcoolice, până în 2032. Alte ţări unde consumul de alcool va creşte semnificativ vor fi Mexicul cu 13%, Vietnamul cu 15% şi Columbia cu o creştere de 26%.

AGERPRES