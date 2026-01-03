Cum să îți protejezi conturile online. DNSC recomandă parole complexe, greu de intuit

Într-un mesaj publicat, sâmbătă, pe Facebook reprezentanții DNSC au oferit un scurt ghid de recomandări utile pentru cetățenii care au diverse conturi, valabil atât pentru rețelele sociale, cât și pentru alte tipuri de platforme online, populare în rândul cetățenilor.

„Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esențiale”, au precizat reprezentanții DNSC.

Potrivit lor, fiecare utilizator are un rol important pentru întărirea securității online, pentru că „vulnerabilitatea unuia poate deveni poarta de intrare pentru compromiterea altora”.

Recomandările specialiștilor DNSC:

Românii sunt îndemnați să creeze parole complexe, greu de intuit, cu cel puțin 12 caractere, care să aibă combinații atât de litere mari, cât și de litere mici, dar și cifre și simboluri.

De asemenea, utilizatorilor li se recomandă să nu utilizeze aceeași parolă pentru mai multe conturi.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să activeze autentificarea în doi pași (2FA), oriunde este posibil.

DNSC recomandă și utilizarea unui manager de parole pentru a păstra datele în siguranță.

„O parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecție individuală — este un pas esențial spre o rețea digitală mai sigură pentru toți”, au conchis reprezentanții DNSC.

(sursa: Mediafax)