x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Un copac s-a prăbușit peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală

Un copac s-a prăbușit peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   17:15
Un copac s-a prăbușit peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală

Un copac s-a prăbușit, vineri după-amiază, peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală.

Sursele MEDIAFAX au declarat că traficul din zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers după ce copacul s-a prăbușit peste una dintre mașinile parcate.

De altfel, martorii susțin că în zonă nu s-ar mai fi făcut toaletarea copacilor din 2024 și că încă un incident de acest tip a mai avut loc în ultima lună, dar că atunci n-au fost înregistrate daune materiale.

Vineri, în București este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului. Meteorologii anunțau că vântul va sufla cu viteze de până la 60 km/h, până la ora 21:00.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copac masina Capitală
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri