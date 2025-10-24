Un copac s-a prăbușit peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală

Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Sursele MEDIAFAX au declarat că traficul din zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers după ce copacul s-a prăbușit peste una dintre mașinile parcate.
De altfel, martorii susțin că în zonă nu s-ar mai fi făcut toaletarea copacilor din 2024 și că încă un incident de acest tip a mai avut loc în ultima lună, dar că atunci n-au fost înregistrate daune materiale.
Vineri, în București este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului. Meteorologii anunțau că vântul va sufla cu viteze de până la 60 km/h, până la ora 21:00.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro