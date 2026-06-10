Copil de 2 ani din Galați, mort de foame în apartamentul în care mama s-a baricadat cu frații lui. Detalii cutremurătoare despre drama unei familii ignorate de autorități

Drama din Galați: copil cu autism găsit mort în locuință, mama este evaluată psihiatric

O tragedie de proporții a șocat comunitatea din Galați, după ce un copil în vârstă de doar doi ani, diagnosticat cu autism, a fost găsit mort în apartamentul în care locuia împreună cu mama sa și cei doi frați mai mici. Descoperirea a fost făcută după ce tatăl copiilor, aflat la muncă în străinătate, a alertat autoritățile pentru că nu mai reușea să ia legătura cu familia de mai multe zile.

Potrivit informațiilor din anchetă, mama, în vârstă de 22 de ani, se afla în locuință împreună cu cei trei copii, într-un apartament închiriat la periferia municipiului Galați. În momentul în care polițiștii au ajuns la adresă, au constatat că ușa era încuiată pe interior și nimeni nu răspundea.

„Partenerul de viaţă al femeii, care e plecat la muncă în străinătate, a fost cel care a alertat autorităţile. Când au ajuns aici, poliţiştii au găsit apartamentul încuiat pe interior. Cum nimeni nu le-a deschis, au fost nevoiţi să spargă uşa pentru a intra în locuinţă”, transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

Descoperire înfiorătoare în apartament: copilul murise de mai multe zile

După ce au pătruns în locuință, polițiștii au făcut o descoperire care i-a marcat profund. Pe canapeaua din sufragerie se afla trupul neînsuflețit al băiețelului de doi ani. Primele indicii arată că micuțul era decedat de câteva zile.

Surse apropiate anchetei susțin că băiatul suferea de autism și se afla într-o stare avansată de degradare fizică. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs decesul și dacă lipsa hranei și a îngrijirilor medicale a contribuit decisiv la moartea copilului.

Într-o altă cameră au fost găsiți ceilalți doi copii ai femeii, o fetiță de doi ani și un băiat de cinci ani. Aceștia erau extrem de slăbiți, speriați și prezentau semne evidente de deshidratare și neglijare severă.

Frații copilului decedat au fost transportați de urgență la spital

Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit imediat pentru stabilizarea copiilor și a mamei.

„Se aflau în stare de agitaţie, deshidratați, cu afectare emoţională. Au primit îngrijiri şi au fost preluaţi de echipajele de ambulanţă şi predaţi la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare. Mama era în stare de şoc şi a fost preluată de un echipaj SMURD”, a declarat Dana Enciu, manager SAJ Galaţi.

Medicii monitorizează permanent starea celor doi copii supraviețuitori, care necesită tratament și evaluări complexe pentru recuperarea fizică și psihologică.

Între timp, femeia a fost transportată la Psihiatrie, unde specialiștii încearcă să stabilească dacă aceasta suferea de o afecțiune psihică gravă care i-ar fi afectat capacitatea de a avea grijă de copii și de a conștientiza gravitatea situației.

Vecinii spun că familia avea probleme de mult timp

Cazul a stârnit revoltă în comunitate, mai ales după ce au ieșit la iveală mărturii ale vecinilor care susțin că starea familiei era una vizibil precară.

Oamenii spun că cei mici păreau neîngrijiți, iar mama manifesta comportamente care ridicau semne de întrebare. Cu toate acestea, nimeni nu a sesizat la timp instituțiile competente.

„Copii chinuiţi. La ce îi mai faci dacă nu ai grijă de ei?! La ce îi mai faci oare?”, a spus o vecină.

Un alt localnic susține că femeia părea complet schimbată în ultima perioadă.

„Era vai de capul ei, mergea aşa, nu era cooperantă”, a adăugat bărbatul.

Aceste mărturii sunt acum analizate de anchetatori pentru a înțelege dacă existau semnale clare care ar fi putut preveni tragedia.

DGASPC Galați nu avea nicio informație despre această familie

Un aspect care ridică numeroase semne de întrebare este faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați nu avea nicio evidență privind situația copiilor sau a mamei.

„Aceşti copii nu sunt în niciuna din bazele de date ale DGASPC. Vor fi preluaţi în sistem de urgenţă şi plasaţi la un asistent maternal. Nu avem elemente care să ne conducă la nişte concluzii în acest moment”, a explicat Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galaţi.

După externare, cei doi copii rămași în viață vor fi preluați de sistemul de protecție și vor beneficia de asistență specializată.

Anchetă complexă pentru stabilirea responsabilităților

Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în zilele care au precedat moartea copilului.

O componentă esențială a investigației o reprezintă expertiza psihiatrică a mamei. Specialiștii trebuie să stabilească dacă femeia avea discernământ în momentul producerii tragediei și dacă poate răspunde penal pentru decesul fiului său și pentru starea critică în care au fost găsiți ceilalți copii.

„În astfel de cazuri, nu este vorba neapărat despre lipsa afecțiunii față de copii, ci despre o deteriorare profundă a funcționării psihologice, care poate conduce la neglijare gravă și la pierderea contactului cu realitatea responsabilităților cotidiene”, a subliniat Adina Burghel, psiholog.

Rezultatele expertizelor medico-legale și psihiatrice vor fi decisive pentru evoluția dosarului. Dacă se va stabili că femeia avea discernământ și a conștientizat situația în care se aflau copiii, aceasta riscă una dintre cele mai severe pedepse prevăzute de lege, care poate ajunge până la 25 de ani de închisoare.