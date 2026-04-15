Șeful ITM București, demis după scandalul cu Lamborghini de 300.000 de euro: Cine este omul din spatele mașinii de lux?

Lamborghini la ITM: Șeful demis – Cine plătește luxul de 300.000€?

Decizia ministrului Petre Florin Manole (PSD) intră în vigoare de miercuri, 16 aprilie 2026, și îl trimite pe Grojdea înapoi la ITM Iași. Ce ascunde luxul ăsta exagerat pe salariul unui funcționar public?

Ordinul ministrului: Predă totul în 3 zile și pleacă!

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a emis un ordin oficial care pune capăt detașării lui Costel Grojdea de la ITM Iași la șefia ITM București. Documentul, dezvăluit prima dată de G4Media, stipulează clar că Grojdea trebuie să predea, în termen de trei zile, toate lucrările, bunurile și atribuțiile încredințate în Capitală, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Grojdea revine astfel pe postul său anterior de inspector-șef la ITM Iași, unde salariul de bază brut lunar este de 14.722 de lei, plus eventuale sporuri și indemnizații. Ordinul poate fi contestat în instanță, dar pentru moment, cariera sa în București s-a încheiat brusc. În ultimele șase luni, el coordonase controale stricte privind legislația muncii, securitatea și sănătatea în muncă din Capitală – ironic, în contextul suspiciunilor care planează acum asupra sa.

Lamborghini Urus: De la garajul unui „amic” la titlurile presei

Totul a început când Mediaflux a publicat imagini și detalii șocante: șeful ITM București venea zilnic cu un Lamborghini Urus, un SUV de lux evaluat la circa 300.000 de euro. Mașina nu figurează în declarația sa de avere, dar actele o leagă de SC Nemo Wash SRL din Iași, firmă asociată omului de afaceri Ovidiu Constantin Stan, patronul unui restaurant de lux.

Mai mult, surse neconfirmate din presă sugerează că leasingul autoturismului ar fi fost achitat de o companie verificată anterior de Grojdea, pe vremea când conducea ITM Iași – fără ca inspectorii să semnaleze vreo neregulă. Declarația de avere a lui Grojdea arată terenuri, o casă de 297 mp, două mașini mai vechi și economii de 50.000 de euro. Veniturile sale din 2025 la ITM Iași? Peste 80.000 de lei. Cum justifici un Lamborghini pe un astfel de buget?

Reacția lui Grojdea la Antena 3: „Mașina nu este proprietatea mea”

Costel Grojdea a ieșit la rampă miercuri, 15 aprilie, într-o intervenție la Antena 3 CNN, respingând acuzațiile cu fermitate. „Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii (...) să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică (...) atâta tot”, a declarat el, explicând că autoturismul aparține „unei cunoștințe de-ale mele (...) nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici”.

Explicația a stârnit și mai multe întrebări: de ce un funcționar public de top face comisioane auto cu „amici" din Iași? Iar legătura cu firma Nemo Wash ridică suspiciuni de conflict de interese, mai ales că Grojdea controla controale ITM în zonă.