Crema „minune” care aproape a ucis o femeie: conținea mercur și era vândută cu până la 500 de lei

Produsul, promovat ca un tratament-minune pentru piele, era vândut ilegal, cu prețuri între 300 și 500 de lei.

După plângerea victimei, polițiștii au descoperit o rețea de comercializare a acestor produse toxice și au oprit activitatea femeii care le fabrica și le promova online.

De la frumusețe la coșmar: „După opt zile m-am trezit desfigurată”

Ramona, victima intoxicației, a povestit că totul a început ca o rutină de îngrijire a tenului, scrie observatornews.ro. După câteva zile de folosire, însă, corpul ei a început să reacționeze violent.

„După patru-cinci seri aveam frisoane. După opt seri m-am trezit desfigurată – pe gât, pe mâini, pe piept. Am întrebat-o pe doamnă dacă e normal și mi-a spus că da, e normal să te umfli, că așa acționează crema”, a povestit femeia.

Tratamentul recomandat inițial de medicul de familie nu a avut niciun efect. În scurt timp, starea femeii s-a agravat atât de tare încât abia se mai putea ridica din pat.

„Când am ajuns la Urgență, medicii s-au îngrozit. Nu mai văzuseră arsuri provocate de mercur. M-au internat la ATI și mi-au făcut dializă. Mi s-a spus că dacă mai treceau câteva ore, nu mai trăiam”, a adăugat Ramona.

„Mercurul este un Dumnezeu” — declarațiile halucinante ale vânzătoarei

Ancheta polițiștilor și a Direcției de Sănătate Publică a dus la identificarea vânzătoarei: o femeie de 42 de ani din Bistrița, care promova produsele ca fiind miraculoase.

„Femeia își cumpără crema și își revine la față. E un Dumnezeu, mercurul este un Dumnezeu. Am vândut 4-5.000, câte s-au vândut, sau 200.000”, a declarat, fără reținere, Anca Cârcu — femeia acuzată că ar fi pus în pericol sănătatea clienților.

Cremele erau produse în farmacii cu laborator, apoi ambalate și vândute sub o marcă proprie, fără avize sau avertismente.

Iată cum se apără Anca Cârcu:

Amenzi uriașe și dosar penal pentru trafic de substanțe toxice

Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud a amendat-o pe femeie cu 400.000 de lei și i-a interzis să mai comercializeze produse cosmetice.

„Nu avea dreptul legal de a vinde aceste creme, motiv pentru care a fost sancționată și i s-a interzis activitatea”, a declarat Anca Andrițoiu, directorul DSP Bistrița-Năsăud.

În 2023, firma femeii raportase o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei, însă acum proprietara se confruntă cu acuzații grave: trafic de produse toxice și vătămare corporală.

Medicii avertizează: produsele „minune” pot ucide

Specialiștii atrag atenția că mercurul este o substanță extrem de toxică, interzisă în cosmetice, iar utilizarea lui poate duce la intoxicații severe, arsuri chimice, insuficiență renală sau chiar deces.

„În acest caz, s-a confirmat intoxicația acută cu mercur în urma analizelor de laborator. Este un caz grav, cu risc vital”, a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bistrița, Camelia Strungari.

Un simplu produs cosmetic cumpărat online s-a transformat într-un coșmar medical. Cazul Ramonei este un avertisment dur pentru toți cei tentați să cumpere „tratamente miraculoase” fără a verifica proveniența sau compoziția produselor.