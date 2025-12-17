x close
Prețul lemnului scos din pădure crește cu 65%

de Adrian Stoica    |    17 Dec 2025   •   08:46
Guvernul urmează să stabilească un nou preț mediu al metrului cub de lemn, valabil de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui proiect elaborat Ministerul Mediului.

El este calculat pe baza datelor statistice publicate pentru ultimii trei ani de Institutul Național de Statistică. Astfel, conform proiectului de OUG, prețul mediu al unui metru cub de lemn va fi de 272 lei din 2026.

Acesta va determina creșterea corespunzătoare cu 65,85% faţă de prețul mediu al unui metru cub de masă  lemnoasă pe picior, în vigoare, a taxelor, garanţiilor, redevenţei, despăgubirilor în cazul scoaterilor definitive sau a ocupărilor temporare, respectiv, a compensaţiilor pentru proprietarii care nu-şi pot recolta integral masa lemnoasă ca urmare a încadrării pădurilor în păduri cu funcţii de protecţie, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

De asemenea, veniturile la bugetul de stat, a redevențelor aferente activelor valorificare de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, vor crește de la 1.343.892 lei în anul 2024 la 2.228.845 lei în anii următori.

Tabel - Venituri din vânzări de produse forestiere, servicii prestate şi alte venituri, situația volumului de masă lemnoasă pe picior și valoarea totală, pentru anii 2022-2024:

 

