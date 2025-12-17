Șoriciul, sursa ta naturală de colagen

Crocant, sărat și asociat cu mesele festive din copilărie, șoriciul este mai mult decât un aliment – este o tradiție. Dar, dincolo de gust și nostalgie, apare firesc întrebarea: este sau nu sănătos șoriciul și cât ar trebui să mâncăm de Crăciun?

Ce este, de fapt, șoriciul

Șoriciul este pielea porcului, fiartă sau pârlită, uneori ușor sărată. Din punct de vedere nutrițional, este alcătuit în principal din colagen, o proteină structurală importantă pentru piele, articulații și țesuturi. Conține foarte puțini carbohidrați și aproape deloc fibre, dar are un aport semnificativ de grăsimi și sodiu, mai ales dacă este sărat din belșug.

Este șoriciul sănătos?

Răspunsul scurt este: da, poate fi, dar doar consumat cu moderație.

Beneficii posibile:

Este o sursă naturală de colagen , benefic pentru articulații, piele și unghii.

Conține proteine care contribuie la senzația de sațietate.

Nu conține zahăr sau aditivi (dacă este preparat tradițional, acasă).

Dezavantaje:

Are un conținut ridicat de grăsimi saturate , care, în exces, pot afecta sănătatea cardiovasculară.

Este adesea bogat în sare , ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu hipertensiune.

Este greu de digerat, mai ales în cantități mari sau asociat cu mese copioase.

Prin urmare, șoriciul nu este un aliment „periculos”, dar nici unul de consum zilnic. El se încadrează mai degrabă în categoria plăcerilor ocazionale, specifice sărbătorilor.

Cât șorici este recomandat să mâncăm de Crăciun

Nutriționiștii sunt de acord că porția face diferența. Pentru un adult sănătos, o cantitate rezonabilă este de aproximativ:

30–50 de grame pe zi , adică câteva bucăți mici

consumat ocazional, nu la fiecare masă din perioada sărbătorilor

Este important și momentul în care este consumat. Ideal ar fi:

ca gustare, nu pe stomacul foarte plin

asociat cu alimente mai ușoare (murături, legume), nu cu alte preparate grase

Persoanele cu probleme digestive, colesterol mărit, boli cardiovasculare sau hipertensiune ar trebui să fie mai prudente și să limiteze consumul sau chiar să îl evite.

Tradiție, nu exces

Șoriciul face parte din identitatea culinară românească și are o puternică încărcătură emoțională. Crăciunul nu este despre restricții drastice, ci despre echilibru. Bucuria sărbătorilor vine din gust, dar și din starea de bine de după masă.

Savurat cu măsură, șoriciul rămâne un simbol al Crăciunului tradițional românesc – un mic răsfăț care poate fi integrat într-o alimentație echilibrată, fără vinovăție, atâta timp cât nu devine exces.