Pistol: „Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România

Acesta tocmai a primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au fost descărcate.

„Este un moment de referință tehnologică pentru infrastructura noastră”, spune Pistol.

Este vorba despre un utilaj colosal:

- 3.300 de tone greutate totală.

- 100 de metri lungime (cât un teren de fotbal).

97 de camioane (majoritatea agabaritice) îl vor transporta pe bucăți spre șantier.

Cele peste 120 de componente pleacă spre Călărași pentru preasamblare, iar apoi vor ajunge pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu-Tigveni).

Acolo, acest utilaj va începe misiunea sa principală: să sape cei 1,7 km ai Tunelului Poiana, direct prin inima muntelui.

Acest TBM este cheia care va deschide calea prin Carpați.

Pe lângă tunel, pe această secțiune montană de 37,4 km se vor ridica nu mai puțin de 53 de viaducte și poduri.

Constructorii (WeBuild - Tancrad) au toate resursele necesare, adaugă Pistol.