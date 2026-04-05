Cristos a înviat! Mesajul lui Nicușor Dan de Paștele catolic

Într-un mesaj postat duminică pe rețelele de socializare, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tuturor credincioșilor care celebrează Învierea.

„Le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului”, spune Nicușor Dan.

El susține că Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea: „Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace”.

Președintele a transmis un mesaj și celor care celebrează Duminica Floriilor: „Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți. La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)