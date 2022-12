Goana după generatoare. Românii au golit magazinele de teama unui blackout

Din magazine aproape au dispărut generatoarele de putere mică sau medie.

Generatoarele electrice sunt împărțite în patru categorii: sub 1000 W, între 1000 - 2500 W, între 2501 - 5000 W și peste 5000 W.

Prețurile pornesc de la câteva sute de lei pentru un generator de putere mică și ajung până la peste 7.000 de lei pentru un generator puternic.

Deși autoritățile încearcă să linștească populația, închiderea celor două grupuri energetice pe cărbune de la Turceni și Rovinari, până la finalul anului, ar putea produce un deficit de energie electrică și există un risc de blackout, măcar parțial, în țara noastră.

Întrebat dacă la nivel economic, la nivel de industrie, România ar rezista unui Blackout, profesorul Mircea Coşea a spus:

"E foarte greu să spun dacă vom rezista. Deocamdată, România nu e pregătită pentru așa ceva. Noi am intrat într-o economie de război în care astfel de întreruperi, de energie vitală, cum sunt energia electrică, cum este aprovizionarea cu apă, cum este transportul, transportul valorii, toate astea se pot întrerupe oricând, pentru că lucrurile nu merg așa cum trebuie să meargă și nu poate să fie nici într-un caz condiții de predictibilitate, apar oricând și oricum.

Deci noi nu suntem pregătiți, n-avem nimic pus la punct în legătură cu asta. Afirmațiile care se fac, liniștea pe care vrea să ne-o dea conducerea acestei țări nu se justifică, pentru că deja noi avem o producție de energie electrică mult, mult sub necesar. Știm și de ce. Ştim, pentru că am închis centrale electrice, pentru că așa ni s-a cerut prin PNRR și ne-am grăbit să punem în aplicare niște directive care trebuiau, de fapt, puse în aplicare după 2030. Alte țări n-au făcut așa, noi am închis, știm care este consecința. Deci, în condițiile în care afară va fi o temperatură sub minus 10 grade o perioadă de o săptămână, așa spun specialiștii, va trebui să importăm curent electric într-o cantitate mai mare. Problema este că n-avem de unde, asta este situația. N-avem de unde, la orice preț.

N-avem de unde, pentru că cel mai mare exportator în această zonă, Ucraina, nu ne mai poate satisface datorită lucrurilor pe care le știm, întreruperea liniilor, toate defectele care au apărut ca urmare a bombardamentelor", a explicat profesorul Mircea Coşea într-o ediție specială de la Antena 3 CNN.