x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Cseke Attila dă asigurări că nu există motive de îngrijorare privind hantavirusul în România

Cseke Attila dă asigurări că nu există motive de îngrijorare privind hantavirusul în România

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   22:15
Cseke Attila dă asigurări că nu există motive de îngrijorare privind hantavirusul în România
hepta/Mesajul clar al lui Cseke Attila pentru toți românii

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, având în vedere cazurile raportate la bordul unei nave de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic.

"Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aţi văzut un comunicat de presă al lor, nu există motive de îngrijorare în România. S-au dat elementele care sunt de specialitate", a afirmat Cseke Attila, joi, într-o conferinţă de presă.

Un număr de 15 cazuri de infecţie cu hantavirus s-au înregistrat în perioada 2023 - 2026 în România, dintre care unul în acest an, a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cseke attila ingrijorare hantavirus romania
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri