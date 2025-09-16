Cu ce preț vinde România energie Republicii Moldova?

„Am scăzut în acești ani producția de energie fără să reușim să punem în loc ceea ce ar fi trebuit să punem. În condițiile în care s-a schimbat și mixul de energie și anume sistemul nostru era gândit pentru un mix de energie care se baza pe producția continuă în bandă, dar în ultimii ani am dezvoltat destul de mult componentele de energie care înseamnă partea de fotovoltaic și de eolian. Suntem în situația în care, în anumite zile, la preț, de exemplu, când sunt zilele călduroase, avem un exces de energie și practic îl exportăm pentru că nu îl poate consuma nimeni în România pentru că n-am făcut stocare. Asta este un element foarte important care trebuie să-l avem în vedere în perioada următoare. Și pe de altă parte, suntem în situația în care importăm în orele de seară de la 19, să spunem, la 21, când este consumul maxim de energie și, inevitabil, când este consumul mare, imporți la un preț mai mare. Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare este să lucrăm pentru a avea un sistem de energie care produce mai mult, să ne punem în valoare zăcămintele de gaz suplimentar care se vor exploata din Marea Neagră, să ne folosim fondul de energie, să ne creștem producția atât pe componenta de gaz, dar și pe nuclear pentru a avea energie suplimentară și să lucrăm pe componenta de stocare”, a spus premierul Ilie Bolojan, marți seara, la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește partea de Republica Moldova, premierul a spus că „există două tipuri de energie pe care o cumperi. Cea care o cumperi prin contracte pe termen lung, așa cum fac și societățile din România, sau cea care o cumperi pe piața bursieră. Și energia, din câte rețin eu, către Republica Moldova se vinde pe două componente. Parte se vinde la prețul fix, care este un preț avantajos pentru că este prețul standard care se folosește peste tot, iar diferența care trebuie să o cumpere suplimentar se cumpără la prețul slot, cum se spune la prețul de piață în ziua respectivă, care în general este un preț mai mare. Dar la final se face un mix între aceste prețuri și iese un preț bun”.

De altfel, pentru Republica Moldova, faptul că România îi asigură energie în condițiile în care sistemele lor de alimentare sunt direcționate într-o formă care le duce către Transnistria, deci n-are de unde să se alimenteze, numai faptul că România îi asigură energie la un preț de piață este un lucru foarte important, pentru că n-ar avea de unde să cumpere energie în alte condiții, din cauza modului în care au fost proiectate rețelele lor de înaltă tensiune, conform spuselor premierului.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a afirmat că atât Dorin Recean a făcut o afirmație corectă, aceea că România ajută Republica Moldova, dar este „foarte cinstit” că nici Bogdan Ivan nu a dezinformat pe nimeni.

(sursa: Mediafax)