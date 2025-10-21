Curmale de Dăbuleni, în loc de pepeni: Oltenii se reinventează

„Suntem la prima recoltă. Pomii au produs între 10 și 30 de kilograme fiecare. Curmalul a făcut față cu succes, pentru că intră în vegetație abia în luna mai, după ce trece pericolul de îngheț din aprilie”, a explicat Aurelia Diaconu, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, pentru Observatornews.ro

Această caracteristică – pornirea târzie în vegetație – îl protejează de temperaturile scăzute și face ca producția să nu fie afectată de schimbările bruște de vreme, tot mai frecvente în ultimii ani.

Producție bună și preț triplu față de anul trecut

Succesul culturii nu se vede doar în livadă, ci și pe piață.

Anul acesta, un kilogram de curmale se vinde cu aproximativ 40 de lei, de trei ori mai mult decât în 2024, când prețul era de 16 lei.

Un pom de curmal costă în jur de 60 de lei, iar cererea este în creștere, spun specialiștii.

„Tot mai mulți localnici vin la stațiune să cumpere puieți. S-au convins că este o cultură sigură, care rezistă și aduce profit”, mai spune Aurelia Diaconu.

Fruct, ceai și mobilier – un pom cu întrebuințări multiple

Curmalul chinezesc este apreciat nu doar pentru fructele sale dulci și bogate în vitamine, ci și pentru versatilitatea sa.

Fructele se pot consuma proaspete, uscate sau în stare tigrată, iar frunzele pot fi folosite pentru ceaiuri medicinale.

În plus, lemnul dens și rezistent este utilizat în mobilier și obiecte decorative.

O cultură de viitor pentru sudul arid al României

Stațiunea de la Dăbuleni a aclimatizat deja mai multe soiuri de curmal chinezesc, adaptate condițiilor de sol nisipos specifice zonei Olteniei.

Specialiștii consideră că această specie are un potențial agricol major, mai ales în contextul schimbărilor climatice, care afectează culturile tradiționale.