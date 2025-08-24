x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Cutremur de 4 grade în zona Vrancea, duminică dimineață

Cutremur de 4 grade în zona Vrancea, duminică dimineață

de Redacția Jurnalul    |    24 Aug 2025   •   07:49
Cutremur de 4 grade în zona Vrancea, duminică dimineață
Sursa foto: INFP

Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminică în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, declanșat la adâncimea de 130 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cutremur Vrancea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri