Cutremur de 4 grade în zona Vrancea, duminică dimineață

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, declanșat la adâncimea de 130 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.

(sursa: Mediafax)