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Parteneriat pentru viitor: Nicușor Dan salută strategia „Vision Francophonie 2030” inițiată de Dacian Cioloș

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   16:10
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Parteneriat pentru viitor: Nicușor Dan salută strategia „Vision Francophonie 2030” inițiată de Dacian Cioloș
presidency.ro/ Nicușor Dan susține proiectul cultural și economic propus de Dacian Cioloș

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Dacian Cioloș pentru prezentarea viziunii sale asupra viitorului Francofoniei și a apreciat obiectivul unei organizații mai eficiente, mai apropiate de cetățeni și axate pe rezultate.

„Îl felicit pe Dacian Cioloș pentru prezentarea viziunii sale privind o Francofonie mai eficientă, mai apropiată de cetățeni și mai concentrată pe rezultate, cu Africa în centrul său și toate regiunile pe deplin implicate”, a scris șeful statului, sâmbătă, pe X

Potrivit lui Nicușor Dan, ambiția lui Cioloș este „de a face din Francofonie un exemplu de multilateralism luminat și de a-i consolida rolul ca spațiu de cooperare, dialog și oportunități”.

Președintele a mai precizat că manifestul Rassembler pour construire - Vision Francophonie 2030 a fost transmis tuturor statelor membre.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: dacian ciolos vision francophonie 2030 nicusor dan
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