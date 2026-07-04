Parteneriat pentru viitor: Nicușor Dan salută strategia „Vision Francophonie 2030” inițiată de Dacian Cioloș

„Îl felicit pe Dacian Cioloș pentru prezentarea viziunii sale privind o Francofonie mai eficientă, mai apropiată de cetățeni și mai concentrată pe rezultate, cu Africa în centrul său și toate regiunile pe deplin implicate”, a scris șeful statului, sâmbătă, pe X

Potrivit lui Nicușor Dan, ambiția lui Cioloș este „de a face din Francofonie un exemplu de multilateralism luminat și de a-i consolida rolul ca spațiu de cooperare, dialog și oportunități”.

Președintele a mai precizat că manifestul Rassembler pour construire - Vision Francophonie 2030 a fost transmis tuturor statelor membre.

(sursa: Mediafax)