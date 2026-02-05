Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale

„V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, la magazin și v-a întrebat de ce nu trăiesc pensiile speciale?" a fost întrebat Dacian Dragoș la Antena 3 CNN.

„Da, absolut”, a răspuns acesta.

La întrebarea ce i-a răspuns, judecătorul a răspuns: „Că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot, nici n-am spus eu oricum public cum votez și așa mai departe. Noi încă n-am votat pentru această lege efectiv pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci vorba aceea, sunt doar speculații despre cum vom vota fiecare”.

La întrebarea dacă oamenii înțeleg explicația, Dacian Dragoș a răspuns: „în general, da”.

Judecătorul CCR Dacian Dragoș spune că nu sunt motive pentru a fi suspendat

Judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Dacian Dragoș, spune că nu există motive pentru a fi suspendat, deoarece are mai mult decât cei 18 ani vechime de care este nevoie pentru a fi numit în funcție. El este de părere că ținta nu este el, ci cel care l-a numit, respectiv Nicușor Dan.

Judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan, spune că șeful statului a avut, anterior numirii, o convorbire cu președintele, discuția fiind despre cum se vede profesia, cultura constituțională, societatea, reformele, „toate aceste lucruri într-o discuție normală”. Apoi, spune judecătorul, a fost informat că este alegerea președintelui de a-l numi la CCR.

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă și-a depus CV-ul, Dacian Dragoș a spus că nu, ci a fost o alegerea președintelui.

Întrebat dacă a reținut vreo întrebare pe care i-a adresat-o președintele la telefon atunci când l-a sunat și i-a spus că este în selecția sa, Dacian Dragoș a spus că președintele l-a întrebat „de ce la Babeș-Bolyai este o cultură organizațională mai orientată pe calitate față de alte universități sau în alte locuri și care este secretul, de fapt, acestei culturi organizaționale”.

„Am spus că, până la urmă, de la conducere vine totul și că, sigur, chiar cred acest lucru că de acolo se dă, până la urmă, azimutul”, a spus Dragoș.

După ce l-a numit, Nicușor Dan i-a spus lui Dragoș că speră să facă o treabă bună, că are încredere că va face o treabă bună și că, dacă are nevoie vreodată să se sfătuiască împreună, îi stă la dispoziție.

„Atât, niciodată președintele n-a mai discutat cu mine, n-a intervenit pe nimic, n-am discutat absolut nimic după aceea”, menționează Dragoș.

Întrebat despre acuzația care îi este adusă de avocata Silvia Uscov, care reprezintă AUR, DAcian Dragoș a spus că nu există motiv pentru suspendarea sa. În plus, Dragoș spune că are experiența necesară pentru a deține această funcție.0

„Am chiar mai mult de 18 ani (de experiență juridică- n.r.), am peste 23 de ani numai la Babeș Bolyai, plus experiența de dinainte, de la altă facultate de drept. CV-ul meu, efectiv, a fost citit selectiv. Nu știu că efectiv s-au trecut peste anumite lucruri care sunt evidente acolo. De exemplu, faptul că sunt la Facultatea de Drept a UBB, la școală doctorală din 2013-2014. De asemenea, am și cursuri și am doctoranzi în tutelă, în coordonare de atunci. Deci, nu văd cum poți să ignori astfel de lucruri. Și, de asemenea, faptul că e vorba de o activitate juridică, așa cum cere Constituția. Pentru că și Curtea Constituțională a interpretat această sintagmă foarte clar, că este vorba de a avea vechime în specialitatea studiilor absoluite, ori este vechime în specialitatea Drept, în specialitatea Științei Juridice. Toată cariera mea a fost în jurul știinților juridice, pentru că altfel nu ajungeam nici să lucrez pe tot felul de proiecte din acestea, și în străinătate, și să public la nivel internațional, dacă nu eram recunoscut ca și specialist în Drept. Ori, cerința din Constituția asta este, să știi Drept. Am toate documentele care dovedesc că am vechime, chiar mai mult decât cere legea. Am chiar peste 25 de ani adunați de vechime”, a spus judecătorul CCR.

Dacian Dragoș a fost întrebat, în continuare, ce se întâmplă cu procesele de la Curtea de Apel București deschise, în care este contestat mandatul său din cauza vechimii în drept.

„Acum, strict vorbind despre aceste procese, uitându-mă la modul cum au fost începute, momentul ales, tardivitatea lor, adică este peste termene, orice termene din legea contenciosului administrativ nu au fost respectate. Asta poate să vadă orice jurist de bună credință când se uită la astfel de acțiuni. La faptul că nici nu se invocă un interes, adică se spune așa, la modul general, eu vreau ca la Curtea Constituțională să nu fie persoana aceasta. Pentru că m-am trezit între sărbători sau anunci de revelior, că mă plictiseam și vreau să fac chestiunea asta. Deci nu văd ceva consistent aici care să mă implice pe mine. Și atunci, sigur că poate este o lovitură care se vrea să dea, nu știu, celui care m-a anumit în funcție. E o bătălie politică în care eu n-am ce să caut. Adică eu sunt victimă colaterală aici, dacă e vorba de așa ceva, pentru că nu am ce să caut în această luptă politică. Asta trebuie duse în Parlament, acolo unde se poate, dar nu văd de ce au ales această modalitate de luptă politică. Pentru că și celelalte acțiuni care sunt introduse, cum a fost contra Comitetului Guvernamental și așa mai departe, se vede clar că e luptă. Acolo e luptă politică pe față”, a spus judecătorul CCR.

Întrebat dacă ținta în aceste două dosare este, de fapt, președintele Nicușor Dan, Dacian Dragoș a spus că „indirect poate să fie și acest lucru, pentru că altfel nu-mi explic de ce s-ar introduce astfel de acțiuni care, într-o lume normală și cu instanțe decente, cum chiar cred că sunt în România, că mai sunt judecători decenți și chiar am încredere în acești judecători că își vor face datoria și nu au cum să nu respingă astfel de acțiuni”.

Întrebat dacă se așteaptă să fie suspendat din funcția de judecător, Dacian Dragoș a răspuns: „Sincer, nu”. Dar dacă s-ar întâmpla asta, „ar trebui să însemne că există o explicație care mă depășește pe mine și care nu are legătură cu mine. Adică este ceva care ține de un alt joc, care se poartă în alte sfere, nu țin de Curtea Constituțională și de prezența mea acolo. Din perspectiva mea, da, (ar fi o decizie abuzivă - n.r.)”.

Avocata Silvia Usciov, apropiată a partidului AUR, a contestat la Curtea de Apel numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

