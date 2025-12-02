De ce s-a oprit centrala Brazi. Ministrul Energiei anunță măsuri de urgență

Ce spune ministrul Energiei despre ieșirea din sistem a termocentralei Brazi

"În ultimele ore am fost în legătură directă cu OMV Petrom, cu autoritățile locale și cu instituțiile care gestionează resursa de apă, pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai repede și centrala să poată fi repornită în siguranță. Din partea Ministerului Energiei intervenim imediat ce lipsa apei afectează funcționarea unei capacități strategice", a transmis la ora 18 ministrul Energie, Bogdan Ivan, într-un mesaj postat pe Facebook.

“Am discutat cu Virgil Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova, dar și cu prefectul Daniel Nicodim, care va convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, astăzi la ora 19:00, astfel încât toate instituțiile cu responsabilități în gestionarea apei să acționeze coordonat, rapid și transparent față de oameni.

Vestea bună este că siguranța alimentării cu energie nu este pusă în pericol. Sistemul Energetic Național are disponibile capacități de peste 19.800 MW (din care 13.400 MW în bandă) și poate acoperi integral cei 832 MW ai centralei de la Brazi.

Rolul nostru este să menținem stabilitatea sistemului energetic național și să monitorizăm permanent situația. Mă asigur că indiferent de situație, România are suficientă energie. Oamenii de acasă au nevoie de soluții, nu de scuze.

De asta mă ocup!”, a scris ministrul.

Centrala Brazi, care asigură 10% din producția de energie a României, a fost oprită din cauza crizei de apă din Prahova.

Citește pe Antena3.ro Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare

"Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT. Continuăm să monitorizăm situația", a transmis OMV Petrom pentru Observator.