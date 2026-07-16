O fată de 13 ani a murit după consum zilnic de energizante. Dr. Tudor Ciuhodaru: „Copiii se pot prăbuși din senin. Stopul cardiorespirator apare brusc”

Pornind de la această tragedie, șeful Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Nicolae Oblu” din Iași a transmis un nou avertisment privind efectele pe care consumul frecvent de băuturi energizante le poate avea asupra organismului. Medicul susține că lipsa educației pentru sănătate și consumul tot mai mare în rândul minorilor reprezintă un risc major pentru sănătatea publică.

Tudor Ciuhodaru: „Băuturile energizante conțin o combinație potențial letală”

În mesajul publicat pe Facebook, Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra ingredientelor din aceste băuturi și asupra efectelor pe care acestea le pot produce în organism.

„O fetiță de doar 13 ani a murit după ce a consumat zilnic energizante. A făcut stop cardiac chiar la școală. NU e prima. Băuturile energizante conțin o combinație potențial letală. Toți ar trebui să știm asta.”

Medicul explică faptul că ingredientul principal al acestor produse este cofeina, prezentă în concentrații ridicate, care poate provoca reacții severe, mai ales în cazul copiilor și adolescenților.

„Cofeina este ingredientul cheie (32 mg/100 ml). Pot avea o cantitate echivalentă cu 3 espresso sau de două, trei sau chiar de cinci ori mai mare decât cafeaua, ceaiul negru sau răcoritoarele, așa că la copii intoxicația poate apărea de la doar o doză de 350 ml.”

Ce efecte pot avea băuturile energizante asupra organismului

Potrivit lui Tudor Ciuhodaru, excesul de cofeină poate favoriza apariția unor afecțiuni cardiovasculare și neurologice, dar și probleme digestive sau psihice.

„Cofeina poate declanșa/agrava sau complica afecțiunile cardiovasculare (hipertensiune, tahicardie, aritmie, infarct), neurologice (cefalee, grețuri, vărsături, tremor, convulsii, accident vascular cerebral) și digestive (gastrite, ulcer, boală de reflux), iar în combinația cu zahărul duce la creșterea gradului de deshidratare.”

În același mesaj, medicul subliniază că nu trebuie ignorate nici efectele asupra sănătății mintale.

„Nu sunt de neglijat nici efectele neuropsihice precum anxietate, agitație, tulburări de comportament, agresivitate și nici cele pe termen mediu-lung precum apariția dependenței.”

Zahărul și combinația cu alcoolul pot amplifica riscurile

Pe lângă cofeină, multe băuturi energizante conțin cantități ridicate de zahăr, ceea ce poate favoriza apariția unor probleme metabolice.

„Multe conțin cantițăți mari de zahăr (o cutie poate conține 27 g)... chiar și consumul unei singure doze zilnic crește riscul de diabet cu 25%. Se adaugă E-uri, conservanți, coloranți și multe alte chimicale.”

Medicul avertizează că efectele pot deveni și mai periculoase atunci când energizantele sunt combinate cu alcool sau tutun.

„Amplifică acțiunea alcoolului și a fumatului (devin adevărate „bombe”)”.

Consumul în rândul adolescenților, motiv de îngrijorare

Tudor Ciuhodaru afirmă că fenomenul consumului de energizante în rândul tinerilor este unul amplu și că educația pentru sănătate ar trebui introdusă în toate școlile.

„Lipsa educației pentru sănătate poate fi letală. Așa au ajuns energizantele extrem de populare în rândul copiilor și adolescenților (75%, trei sferturi, din românii cu vârsta între 16-18 ani consumă astfel de substanțe).”

Medicul amintește și că România a adoptat legislație privind restricționarea vânzării băuturilor energizante către minori și susține că a promovat în repetate rânduri proiecte legislative privind educația pentru sănătate și predarea noțiunilor de prim ajutor în școli.

Avertismentul final al medicului

În încheiere, Tudor Ciuhodaru reiterează că băuturile energizante nu sunt recomandate copiilor și adolescenților, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare, neurologice sau metabolice.