Regele Charles, la 77 de ani, discuție haioasă cu un veteran de 104 ani: Tot cad bucăți din mine

Regele Charles al III-lea a avut o întâlnire caldă cu James Fenton, un veteran britanic de 104 ani, în timpul vizitei sale oficiale pe Insula Man, desfășurată marți, 14 iulie 2026. Momentul a fost surprins de fotografii de presă și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Reîntâlnirea cu veteranul de la Birmania

Charles, în vârstă de 77 de ani, l-a vizitat pe Fenton la sediul organizației caritabile „Heroes on the Water", care sprijină veterani și personal din serviciile de urgență prin activități precum pescuitul din caiac. Cei doi se mai întâlniseră anul trecut, la ceremonia de comemorare a 80 de ani de la Victoria asupra Japoniei (VJ Day), desfășurată la Londra.

Regele s-a așezat lângă centenar, ținându-i mâna pe parcursul discuției. Când Fenton i-a spus regelui că este „mereu îngrijorat" pentru sănătatea sa, Charles a răspuns cu umor că lucrurile sunt „groaznice, pentru că îmi tot cad bucăți", stârnind râsete în încăpere. Discuția a continuat pe un ton cald, monarhul amintindu-și de întâlnirile de la reuniunile Burma Star din urmă cu câteva decenii, pe care le-a descris drept „minunate".



James Fenton este ultimul supraviețuitor al distincției Burma Star aflat pe Insula Man. A servit ca bombardier în cadrul Regimentului 178 de Artilerie Regală în timpul campaniei din Birmania, desfășurată între decembrie 1941 și septembrie 1945. Născut în Lancashire, s-a mutat pe insulă în anii 1980.

Spre finalul întâlnirii, veteranul i-a cerut regelui să transmită salutări Reginei Camilla, menționând că a cunoscut-o și pe ea cu ocazia unei întâlniri anterioare. Charles a răspuns în glumă: să nu-i spună că este „un altul care a dansat cu ea" — replică ce a stârnit din nou hohote de râs, scrie PEOPLE

Prima vizită ca Lord of Mann

Deplasarea de marți a fost prima vizită oficială a lui Charles pe Insula Man de când deține titlul de Lord of Mann, dobândit odată cu încoronarea. Programul a inclus și un discurs în fața parlamentului local, Tynwald, în care regele a rostit câteva cuvinte în limba manx, glumind ulterior că speră să nu fi „masacrat" limba. Vizita a mai cuprins o recepție la Government House, întâlniri cu fermieri și reprezentanți culturali locali, precum și o plimbare pe faimoasa tramvaie cu cai de pe promenada din Douglas — cel mai vechi tramvai tras de cai încă în funcțiune din lume.

Vizita vine la câteva zile după reîntâlnirea lui Charles cu prințul Harry și familia sa, prima ocazie în patru ani în care regele și-a văzut nepoții stabiliți în California, Archie și Lilibet. Charles și-a anunțat diagnosticul de cancer în 2024 și a continuat tratamentul de atunci, anunțând anul trecut că dozele vor fi reduse în 2026. Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a precizat recent că regele a răspuns excepțional de bine la tratament, iar procedurile medicale intră acum într-o etapă de precauție, monitorizată continuu.