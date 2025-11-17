Un nou factor care poate influența riscul de demență

Publicată în revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, cercetarea a constatat că adulții care locuiesc în cartiere dezavantajate prezintă mai multe leziuni ale vaselor cerebrale, performanțe cognitive mai slabe și un control deficitar al factorilor de sănătate esențiali, precum somnul, greutatea și tensiunea arterială.

Cercetătorii au analizat 585 de adulți sănătoși, cu vârste între 40 și 59 de ani, din Marea Britanie și Irlanda, participanți la programul PREVENT-Dementia.

Prin corelarea codurilor poștale cu datele obținute din scanări RMN și obiceiuri de viață, au descoperit că persoanele care trăiesc în zone cu șomaj ridicat și nivel scăzut de educație prezentau mai multe leziuni microvasculare cerebrale.

Aceste leziuni ale vaselor mici reduc fluxul sanguin și aportul de oxigen către țesutul cerebral, afectând viteza de procesare a informațiilor, atenția și orientarea spațială, semne timpurii ale declinului cognitiv.

Locuitorii din cartierele defavorizate aveau mai des probleme cu obezitatea, somnul și tensiunea arterială, dar consumau mai puțin alcool.

Cercetătorii au concluzionat că barierele de mediu, precum accesul limitat la alimentație sănătoasă, spații pentru exerciții fizice și servicii medicale, îngreunează formarea unor obiceiuri care protejează sănătatea creierului.

Rezultatele au rămas valabile chiar și după ajustarea pentru nivelul de educație și venit, sugerând că factorii de mediu acționează independent asupra sănătății creierului.

Autoarea principală, dr. Audrey Low, a subliniat că prevenirea demenței necesită reducerea inegalităților sociale și de mediu, nu doar schimbări individuale.

Profesorul John O’Brien, coautor al studiului, a adăugat că reducerea riscului de demență presupune investiții în comunități mai sigure, alimentație sănătoasă și acces la servicii medicale.

Deși strategiile pot varia de la o regiune la alta, mesajul este clar: susținerea unor medii mai sănătoase poate proteja funcția cognitivă cu mult înainte de bătrânețe.

(sursa: Mediafax)