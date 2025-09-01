x close
Deputații și-au ales o nouă conducere

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   17:45
Deputații și-au ales o nouă conducere

Deputații și-au ales, luni, la început de sesiune parlamentară, o nouă conducere. În Biroul Permanent au intrat, ca vicepreședinți, Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), care îi înlocuiesc pe Raluca Turcan (PNL) și Daniel Suciu (PSD).

De asemenea, USR l-a înlocuit din funcția de secretar al Biroului Permanent pe Cezar Drăgoescu. În această funcția a fost nominalizată și numită Oana Murariu.

Astfel, noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților este:

Preşedinte Grindeanu Sorin-Mihai PSD

Vicepreşedinţi
Natalia Intotero PSD
Gianina Şerban AUR
Adrian Cozma PNL
Cătălin Drulă USR

Secretari
Silvia Claudia Mihalcea PSD
Patricia-Simina-Arina Moş PNL
Oana Murariu USR
Ovidiu Victor Ganţ Minoritati

Chestori
Romeo-Daniel Lungu PSD
Mitică-Marius Mărgărit PSD
Bogdan Velcescu (AUR), în locul lui Dan Tanasă
Loránd-Bálint Magyar UDMR.

Supusă la vot, noua componență a fost aprobată cu 269 de voturi „pentru” și 16 „contra”.

(sursa: Mediafax)

 

deputati conducere birou permanent
