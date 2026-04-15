Dezvăluiri din dosarul Tezaurului Dacic: Ce pedepse risca autorii „jafului secolului”

Doi dintre cei trei suspecți au caziere judiciare impresionante.Cel mai tânăr dintre ei are doar 21 de ani și a reușit să-și șocheze mama prin natura ocupațiilor lui din ultima vreme.

Parchetul a cerut pedepse cu închisoarea de până la 5,5 ani pentru cei trei suspecți în jaful de artă de la Muzeul Drents, potrivit nos.nl.

Cea mai mare pedeapsă este cerută împotriva lui Bernhard Z., care a refuzat să încheie un acord procedural cu Parchetul deoarece, spune el, nu a fost implicat direct în furt.

Împotriva celorlalți doi suspecți s-a cerut o pedeapsă mai mică, de puțin peste 3,5 ani de închisoare, ca parte a unei convenții anterioare în care s-a stabilit o pedeapsă mai scurtă în schimbul returnării prăzii.

Jan B. este cel mai mic din grupul care a dat jaful de la Muzeul Drents din ianuarie anul trecut și al cărui proces a început.

În sala de judecată plină până la refuz a Tribunalului Assen erau și membrii familiilor celor trei suspecți implicați în jaful Tezaurului Dacic de la Coțofenești și considerat „jaful de artă al secolului”.

Printre aceștia – mama consterată a celui mai mic dintre suspecți, Jan B. Potrivit publicației NH, Jan B. îi cunoștea pe ceilalți suspecți prin relația lui cu pictura.

Jan B. a fost ultimul, dintre cei trei, arestat.

Jan B. a fost folosit de poliția și sistemul judiciar olandez pentru o operațiune sub acoperire menită să-i apropie mai mult de comorile furate.

El le-ar fi spus agenților sub acoperire că Douglas Chesley W. era creierul din spatele jafului. Astăzi, B. spune că, de fapt, i-a mințit pe agenți în legătură cu multe lucruri.

„Am avut de-a face cu infractori. Am fost chiar amenințat”, a spus acesta.

Acum, B. spune că, de fapt, nu W. a fost creierul și dă vina pe presiunea „inacceptabilă” la care a fost supus și care „l-a făcut să spună lucruri care nu sunt adevărate”.

Agenții sub acoperire au ajuns la B. prin intermediul fratelui acestuia, mai mic decât el, prezent și el la proces. Fratele lui B. a fost contactat de agenți sub acoperire într-un supermarket, la începutul lui martie 2025. El a primit 500 de euro și un telefon, cu rugămintea de a i-l da fratelui său pentru a lua legătura.

B. a sunat în aceeași zi. Agenții sub acoperire i-au spus că vor să cumpere obiectele pentru 400.000 de euro.

Acesta ar fi răspuns: „Am făcut-o în echipă, trebuie să discutăm despre asta, dar ceilalți sunt supuși unor restricții, așa că va fi dificil.”

Pe 5 martie are loc o confruntare între agenți și B, potrivit aceleiași publicații.

B. este încolțit și se urcă într-o mașină cu număr de înmatriculare străin.

„Întrebarea este dacă a intrat în mașină voluntar sau involuntar”, a spus judecătorul la proces.

Însă, pe tot parcursul procesului, tânărul B. nu a răspuns la întrebările judecătorului, care a observat că „în dosar se exercită o presiune considerabilă asupra dumneavoastră”.

B. a mers la cină cu agenții sub acoperire. Au vorbit despre bani și a considerat că oferta de 400.000 de euro este prea mică. În cele din urmă, B. a fost arestat pe 24 aprilie 2025.

Mama și fratele mai mic al lui B. sunt consternați.

Mama, cel puțin, e șocată.

„Nici noi nu știm cum a ajuns Jan în asta. Comparativ cu ceilalți suspecți, el este tot un naiv, ușor de intimidat (n.r - guppy). De asemenea, e singurul fărăcazier judiciar”.

Cei trei au dorit să se prevaleze de dreptul de a tăcea, dar faptul că se chinuie în interior este vizibil.

