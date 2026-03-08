x close
Diana Buzoianu anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   13:25
Sursa foto: Hepta/Diana Buzoianu anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că lacul de acumulare de la Călimănești a fost curățat de tonele de deșeuri în doar șase zile de la sesizarea făcută către autorități.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut duminică dimineață un anunț pe Facebook despre finalizarea lucrărilor de curățare a lacului de acumulare de la Călimănești, unde fuseseră descoperite tone de deșeuri.

„Acum fix o săptămână, pe la această oră, treceam întâmplător, în drum spre București, pe lângă lacul de acumulare Călimănești care era plin de gunoaie, așa cum puteți vedea și dumneavoastră”, a relatat ministra Mediului.

Buzoianu a afirmat că a făcut fotografii și a anunțat ANAR despre situația din zină. Aceasta a mai spus că reprezentanții Apele Române au intervenit imediat, luând legătura cu Hidroelectrica, administratorul lacului.

La șase zile de la sesizare, lacul a fost curățat complet. Diana Buzoianu a declarat că „ieri, la 6 zile de la momentul în care am sesizat autoritățile cu privire la această problemă, se finalizau lucrările de curățare a lacului.".

„Le mulțumesc reprezentanților Hidroelectrica că au colaborat cu reprezentanții ANAR și că au curățat în 6 zile tonele de deșeuri din lacul de acumulare de la Călimănești. E vital pentru noi toți să avem ape curate.”, a mai spus Buzoianu.

În același mesaj, ministra Mediului a declarat că în astfel de situații se observa implicarea autorităților, care dau dovadă de responsabilitate și implicare.

„Așadar, da, putem avea o Românie curată acolo unde autoritățile înțeleg că nu mai întoarce nimeni privirea și unde responsabilitatea devine principiul de bază al activității lor.”

„Așa că lecția e simplă: e importantă vigilența noastră, a tuturor. Da, e nevoie și de modificări de sistem, acolo unde ele sunt nefuncționale azi. Dar e important și fiecare caz în care autoritățile sunt sesizate, fiecare exemplu de ‘se poate, de azi începând, să vedem o schimbare în bine’.”

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: lac de acumulare calimanesti diana buzoianu
